Великобритания отправила в Украину тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном, однако не отслеживает географию их использования.

Как передает Delo.ua, об этом свидетельствуют опубликованные на сайте британского парламента ответы на вопросы депутата Палаты общин от шотландской партии "Альба" Кенни Макаскилла, данные парламентским заместителем государственного секретаря по вооруженным силам Джеймса Хиппи (помимо представления Минобороны, является также депутатом от правящей Консервативной партии).

При этом, по словам Хиппи, из соображений операционной безопасности британская сторона не намерена комментировать показатели использования Украиной предоставленных ей снарядов.

его ответ на соответствующий вопрос. "Поставленные Великобританией танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном, предоставленные Украине, теперь находятся под контролем Вооруженных сил Украины. [Британское] Минобороны не отслеживает места, откуда ВСУ стреляют снарядами с ОУ на территории Украины", - приводится такжена соответствующий вопрос.

В ответ на вопрос о том, брала ли на себя Великобритания обязательства по постконфликтной помощи в обезвреживании снарядов с обедненным ураном, выпущенных ВСУ из танков Challenger 2 в Украине, он ответил отрицательно.

"Тем не менее, мы по-прежнему полны решимости помочь Украине выйти из этой войны безопасной, процветающей и свободной, и мы поддерживаем ряд мероприятий, направленных на удовлетворение неотложных потребностей Украины, восстановление необходимой инфраструктуры и услуг, а также закладывание основы для ее долгосрочного восстановления и послевоенного отстраивания", - добавил Хиппи.

Напомним, что о поступлении в Украину первых танков Challenger 2 украинское Минобороны сообщило еще 27 марта. Перед этим сообщалось, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и возвращаются в Украину вместе с машинами, которые планируется использовать в контрнаступлении для освобождения оккупированных Россией территорий. Ранее же в марте стало известно, что власти Великобритании решили передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Обедненный уран используется в производстве бронебойных снарядов ввиду своей высокой плотности. Это уран, в изотопном составе которого доля радиоактивного изотопа урана-235, используемого в ядерных реакторах и ядерном оружии, не превышает 0,3% (в природном уране его около 0,72%). При этом уместность использования боеприпасов из обедненного урана является предметом спора вокруг долгосрочных последствий для здоровья населения и экологии соответствующих территорий.