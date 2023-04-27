Интервью с Костем Бондаренко:
00:00 начало разговора
00:35 сигналы из США. Афганская тема
3:30 Сантиментов не будет!
5:30 Консенсус по Украине в Америке тает
7:35 Если будет неудачное контрнаступление, полетят головы!
10:00 Смена информационной концепции.
12:30 Непокорность Зеленского. История ничему не учит
13:54 Необольшевизм
15:00 Кто сорвал "юбилейные" удары по Москве?
19:15 Дроны или катера в Севастополе?
20:35 Что решают удары по Крыму?
20:00 Буданова новый Арестович? Поход в Политику
24:30 Второй срок Зеленского. А что если не пойдет?
27:00 Стороны в КЛИНЧЕ. Критика компромисса. Карта Польши
31:30 Нарышкин играет на выборах в Польше
33:15 Лавров в Нью-Йорке. Перезагрузка ООН
38:25 Пункты России уменьшились
39:35 Зерновая сделка умерла? Шансы Эрдогана
42:33 Европейская блокада украинских товаров НАИГРАНА
45:10 Грязная кампания в США. Трамп в примерочной
46:45 Лавра и УПЦ. Поджог храма в Черновицкой области.
51:35 Если есть храм, там должны молиться!