Интервью с Костем Бондаренко:

00:00 начало разговора

00:35 сигналы из США. Афганская тема

3:30 Сантиментов не будет!

5:30 Консенсус по Украине в Америке тает

7:35 Если будет неудачное контрнаступление, полетят головы!

10:00 Смена информационной концепции.

12:30 Непокорность Зеленского. История ничему не учит

13:54 Необольшевизм

15:00 Кто сорвал "юбилейные" удары по Москве?

19:15 Дроны или катера в Севастополе?

20:35 Что решают удары по Крыму?

20:00 Буданова новый Арестович? Поход в Политику

24:30 Второй срок Зеленского. А что если не пойдет?

27:00 Стороны в КЛИНЧЕ. Критика компромисса. Карта Польши

31:30 Нарышкин играет на выборах в Польше

33:15 Лавров в Нью-Йорке. Перезагрузка ООН

38:25 Пункты России уменьшились

39:35 Зерновая сделка умерла? Шансы Эрдогана

42:33 Европейская блокада украинских товаров НАИГРАНА

45:10 Грязная кампания в США. Трамп в примерочной

46:45 Лавра и УПЦ. Поджог храма в Черновицкой области.

51:35 Если есть храм, там должны молиться!