Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся "длительный и содержательный" телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Это их первый контакт с начала войны России против Украины, он ожидался после мартовского визита главы КНР в Москву. У Китая есть своя мирная инициатива, к которой Киев относится сдержанно, а Запад - скептически, пишет Би-Би-Си.

"Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в твиттере.

Позже стало известно, что послом Украины в Китае назначили Павла Рябикина, указ о его назначении подписал Зеленский. Ранее Рябикин занимал должность министра стратегических отраслей.

Пекин заявил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, пишет агентство AFP.

Телефонный контакт лидеров Украины и Китая ожидался сразу после трехдневного визита руководителя КНР в Москву, где он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.





О том, что Си Цзиньпин планирует впервые с начала войны на Украине поговорить с президентом Зеленским, еще до визита в Москву сообщала Wall Street Journal.

Визит состоялся 20-22 марта. В конце марта Financial Times писала, что ЕС пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. Источник издания говорил, что интерес Китая к мирному урегулированию в Украине следует считать положительным сигналом.

Сам Зеленский в интервью газете Yomiuri Shimbun в марте рассказывал, что направил по дипломатическим каналам предложение о проведении переговоров с председателем КНР. В начале апреля лидер Китая заявил, что готов поговорить с президентом Украины.

Сейчас китайские государственные СМИ сообщают, что Си сказал Зеленскому о готовности Пекина направить в Украину специальных представителей и провести переговоры со всеми сторонами, стремящимися к миру, пишет агентство Reuters.До сих пор Пекин стремился демонстрировать нейтральную позицию в отношении российского вторжения. Си Цзиньпин - самый влиятельный мировой лидер, который воздерживался от осуждения войны. С февраля он продвигает мирный план из 12 пунктов для Украины, который Запад встречает скептически, а Киев приветствует, но с осторожностью, отмечает Reuters.

Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня, сказал Си Цзиньпин по телефону Зеленскому, следует из сообщений китайских государственных СМИ.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, мы не будем сидеть сложа руки, не будем подливать масла в огонь и тем более пытаться извлечь из этого выгоду", - сказал китайский лидер. Китай, как сообщает агентство "Синьхуа", направит в Украину спецпредставителя для проведения переговоров по "урегулированию конфликта". В своих заявлениях Китай принципиально называет войну в Украине именно "конфликтом".Спецпредставителем, который должен приехать в Украину, станет бывший посол КНР в России Ли Хуэй.

Попытка завоевать друзей в Европе?

Комментарий Ховарда Чжана, Китайская служба Би-би-си

Не вдаваясь в подробности телефонного разговора, китайские официальные СМИ пестрят единообразными похвалами Си Цзиньпину за то, как он "берет ситуацию под контроль", а также подчеркивают "нейтралитет" Китая.

Однако, читая официальные отчеты Китая, можно заметить одну важную особенность - тонкую, но заметную: отсутствие откровенно негативных выводов при упоминании Украины и ее президента.

Украина снова стала "стратегическим партнером", а Зеленский - президентом, "который всегда уделял пристальное внимание" двусторонним отношениям. Отмечается также, что Си Цзиньпин впервые поблагодарил Украину за помощь в эвакуации китайских граждан в первые дни войны.

Это сильно отличается от того, как китайские СМИ относились к Украине и президенту Зеленскому в начале войны.

После российского вторжения официальные китайские СМИ практически транслировали точки зрения и нарративы Москвы - от того, как российские бомбы успешно уничтожили украинские склады оружия, до того, как поддержка Украины НАТО подпитывает эскалацию. Китайские социальные сети также наводнены антизападными тирадами.

Официальное изменение тона, похоже, соответствует тому, что сейчас широко рассматривается как "большое дипломатическое наступление" правительства Си, направленное на "завоевание друзей" в Европе.

Этот телефонный звонок также прозвучал вскоре после того, как посол Китая во Франции поднял большой шум, усомнившись в суверенитете бывших советских республик.

Телефонный звонок рассчитан как попытка возместить дипломатический ущерб? Сможет ли Си на самом деле "взять ситуацию под контроль"? Весь мир, несомненно, наблюдает с большим интересом.

Западные страны считает, что мирные инициативы Китая звучат слишком расплывчато для Украины и не содержат конкретного пути выхода из войны, а также могут быть использованы Путиным для продвижения такого перемирия, в результате которого российские войска сохранят контроль над оккупированными территориями.

Москва поддерживает попытки Китая стать посредником.





Комментируя сообщения о телефонном разговоре Зеленского с Си Цзиньпином, представитель МИД России Мария Захарова отметила "готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса". По ее мнению, есть "широкое созвучие" российских подходов к конфликту с китайской мирной инициативой, опубликованной 24 февраля - в годовщину войны.





Украинские власти уже давно призывают Пекин использовать свое влияние в России, чтобы помочь положить конец войне.

Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, которую больше нельзя продавать в Европе, и выступает против западных санкций в отношении Москвы, но при этом воздерживается от открытой поддержки российского вторжения в Украину.

США в последние месяцы выражали обеспокоенность тем, что Китай может начать поставки оружия или боеприпасов России. Пекин отрицает наличие таких планов.

Компромисс или победа?

Корреспондент Би-би-си в Украине Джеймс Уотерхаус о значении этого телефонного разговора:

Месяц назад президент Зеленский дал понять, что хочет поговорить с Си Цзиньпином, и даже пригласил его в Киев после встречи с Владимиром Путиным в Москве. Однако лидер Китая никогда не совершал подобных поездок, пока не видел в них необходимости.

Пекин отказался осудить вторжение России в Украину и вместо этого еще больше укрепил экономические связи со страной. Теперь, похоже, он наконец готов взаимодействовать с Киевом, который надеется укрепить связи с Китаем.