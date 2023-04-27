Послы стран Европейского Союза в среду не пришли к согласию в вопросе совместных закупок боеприпасов для Украины, и неясно, удастся ли достичь компромисса в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно польской радиостанции RMF FM.

"Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывает все большее смущение", – заявил один западный дипломат.

ЕС пообещал Украине 1 миллион боеприпасов до конца года как со складов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Поставки с собственных складов сильно замедляются. На сегодняшний день страны ЕС отгрузили менее 40 000 боеприпасов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на эту проблему. Идея заключается в том, что они должны пересмотреть свои запасы, потому что трудно поверить, что у них ничего не осталось, сказал собеседник RMF FM.

Среди стран-членов ЕС также растет напряженность и раздражение из-за поведения Франции, которая блокирует совместные закупки боеприпасов. Эту тему сегодня обсуждали послы стран ЕС. Франция хочет, чтобы все цепочки производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

"Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, – объясняет один из дипломатов ЕС, – потому что мы никогда не поставим Украине боеприпасы".

"Даже если производство находится в стране ЕС, а порох для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", – раздражен дипломат западной страны.

Италия выдвинула компромиссное предложение, которое сделало Францию еще более жесткой. Швеция, которая председательствует в ЕС, объявляет, что не вынесет этот вопрос на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет уверена, что есть согласие всех 27 стран. В этом вопросе требуется единодушие. А откладывание голосования снова приведет к задержке поставок.

"Некоторые считают, что спешить некуда, – раздражен позицией Франции один из дипломатов, – пока Украина истекает кровью".

В понедельник перед началом встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что разногласия относительно второго этапа плана ЕС по предоставлению Украине большего количества боеприпасов все еще остаются.

Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, в частности, Германию, Нидерланды и Польшу. Они выразили скептицизм по поводу того, что европейская промышленность способна быстро изготовить достаточное количество снарядов и удовлетворить насущные потребности Украины.