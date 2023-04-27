Оборонная стратегия Украины "успешна" и заложит основы "глобальной безопасности в будущем", сказал украинский лидер Владимир Зеленский во время двусторонней встречи, организованной в Италии для помощи в восстановлении воюющей страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также попросил своего итальянского коллегу о поддержке в переговорах о будущем членстве Украины в НАТО.

Корреспондент euronews Джорджа Орланди передаёт из Рима:

Сотни итальянских и украинских компаний и организаций приняли участие в сегодняшнем мероприятии. Цель конференции - определить потребности страны для её восстановления, а также предложить итальянские ноу-хау в конкретных секторах.

Это часть плана помощи, которую Италия предлагает Украине. Об этом в ходе пресс-конференции напомнила и премьер-министр Джорджа Мелони, сказав, что приверженность этому плану восстановления означает веру в то, что Украина победит в конфликте, а также участие в процессе вступления Украины в ЕС.

Также присутствовавший на пресс-конференции премьер-министр Украины сказал, что благодарит Италию за обеспечение страны электроэнергией. Это лишь один из примеров того, как вклад Италии дает о себе знать. Вклад, который будет расширен для восстановления страны. По данным Всемирного банка, общая стоимость реконструкции Украины составляет порядка 400 миллиардов евро.

Это не первая встреча в Европе, на которой обсуждалось восстановление Украины. Но это мероприятие, безусловно, послужило укреплению позиции и роли Италии не только на международном, но, в особенности, на европейском уровне.



