Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о сохранении регулятором учетной ставки на уровне 25%. Комитет по монетарной политике (КМП) НБУ принимает такое решение уже в седьмой раз (ставку с 10% до 25% повысили в начале июня прошлого года), пишет Delo.ua.

"Инфляция стремительно снижается, в том числе благодаря мерам НБУ по поддержанию курсовой устойчивости, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким", – отметил Пышный. Но, добавил он, снижение инфляции в годовом исчислении в значительной степени вызвано высокой базой сравнения в прошлом году.

Национальный банк традиционно идет на такой шаг, борясь с инфляцией и дополнительным давлением на валютном рынке, увеличивая привлекательность гривневых активов.

Последнее – речь идет прежде всего о привлекательных ставках по депозитам для населения – должно теоретически позволить регулятору в дальнейшем перейти к постепенным валютным смягчениям без лишних шоков для экономики и финансового рынка: банки должны увеличить депозитный портфель населения, чтобы у него стало меньше денежной массы для скупки валюты.

Еще в середине марта, когда НБУ принимал решение о сохранении ставки, регулятор сообщил, что члены КМП ожидали сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, впрочем, большинство из них считают, что при устойчивом замедлении инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом. .

Последний предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до конца I квартала следующего года. Для снижения ставки весомым аргументом может стать дальнейшее устойчивое и быстрее прогноза замедления инфляции. Большинство участников дискуссии на заседании КМП не конкретизировали ни дат, ни размера вероятных шагов по снижению учетной ставки.

Они подчеркнули, что нужно дождаться обновленного макропрогноза. В то же время два члена КМП тогда отметили, что НБУ может начать цикл снижения ставки уже осенью. Другой участник дискуссии не исключил, что предпосылки такого решения могут сформироваться даже раньше. Он подчеркнул, что помимо более быстрого замедления инфляции, формируются и другие необходимые предпосылки.

В частности, давление на валютном рынке снижается, а перспективы сохранения международных резервов на достаточно высоком уровне – улучшаются, учитывая и прогресс в переговорах с МВФ. В то же время, несколько членов КМП призвали не спешить с выводами относительно изменения прогноза учетной ставки.

По мнению одного из них, будущие решения по ставке должны учитывать высокий уровень неопределенности, связанный с ходом военных событий. Кроме того, его беспокоят последствия возможного развертывания нового финансового кризиса в мире после банкротства ряда крупных западных банков.