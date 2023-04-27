Союзники и партнеры НАТО поставили Украине почти все обещанные боевые машины, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Голос Америки.



«Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлены. Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов», – сказал он журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



«В общей сложности мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это даст Украине сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории», – пояснил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.



Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявил в четверг, что благодаря успехам украинских военных сил на поле боя, «все стали верить в победу», но призвал не ставить планку слишком высоко, предупредив, что ожидания от контрнаступления «перегреты».



Тем временем командующий вооруженными силами США в Европе заявил вчера, что он «твердо уверен», что, когда бы ни началось наступление, действия украинских сил не будет тормозить дефицит систем вооружения или поставок.



«Мы отправляем вооружения в страну, – заявил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи американским законодателям в среду. – Более 98% боевых машин уже там».



Западные танки, включая британские «Челленджеры» и германские «Леопарды», начали поступать в Украину в марте.