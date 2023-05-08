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6-05-2023, 18:00

У Києві шахрай обманював іноземних волонтерів

Категорія: Новини / Події

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В Киеве перед судом предстанет 28-летний луганчанин, присваивавший средства иностранных волонтеров.

Об этом рассказали в полиции столицы.

Мошенник обманывал благотворительный фонд, называясь волонтером, он "работал" с иностранным благотворительным фондом, который покупал для него военную амуницию по себестоимости. Впоследствии мужчина увеличил объемы заказов, однако вместо расчета присылал партнерам поддельные платежные квитанции, не производя никаких операций. Таким образом он обманул директора ассоциации на сумму почти полмиллиона гривен.

По месту жительства задержанного мошенника следователи изъяли доказательства преступной деятельности, включая квитанции, деньги, часть заказанной амуниции и черновые записи. Следователи завершили досудебное расследование по статье о мошенничестве и передали материалы в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.


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