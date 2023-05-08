Украинцев увлек психологический эксперимент биолога, психобиолога и генетика прошлого века Курта Рихтера из Гарварда с крысами, который вселяет веру в победу вопреки всему. Данный метод реализации своих целей стал очень популярным в сети. Люди массово делают репосты "рецепта" успеха, который заключается в надежде на светлое будущее. Именно она, согласно выводам ученого, дает людям силы бороться с трудностями, не сдаваясь несмотря ни на что. Поэтому очень важно концентрироваться на позитиве. Как сообщает OBOZREVATEL,
Как пишет Тhe Voicemag, во время учебы в Гарварде в 1950-х годах доктор Рихтер поместил крыс в бассейне воды, чтобы проверить, как долго они смогут там плавать. Оказалось, что в среднем они сдаются и тонут через 15 минут. Но отдых снова придавал им силы.
В частности, если буквально за минуту до того, как они сдавались из-за истощения, их вытаскивали из воды, сушили и давали отдохнуть несколько минут, прежде чем вернуть обратно, они не сдавались и продолжали плавать. Причем держались еще не те же 15 минут, а уже 60 часов.
Так ученый сделал вывод, что поскольку крысы верили, что в конечном итоге будут спасены, они могли держать свои тела на силе воле дальше на такое время, которое раньше им казалось невозможным.
Отметим, Рихтер определил гипоталамус как "биологический кардиостимулятор", участвующий в процессах сна и бодрствования. Он индуцировал состояния потребности у экспериментальных животных, лишая их веществ, необходимых для выживания, или манипулируя уровнями гормонов, и показал, что эти состояния потребности вызывают аппетит.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мире существует Закон притяжения. Это философия, которая базируется на позитивном мышлении, утверждая, что оно приносит желанные изменения в жизни. Данная духовная практика была описана еще в 2006 году в фильме "Секрет" и одноименной книге.