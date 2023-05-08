Украинцев увлек психологический эксперимент биолога, психобиолога и генетика прошлого века Курта Рихтера из Гарварда с крысами, который вселяет веру в победу вопреки всему. Данный метод реализации своих целей стал очень популярным в сети. Люди массово делают репосты "рецепта" успеха, который заключается в надежде на светлое будущее. Именно она, согласно выводам ученого, дает людям силы бороться с трудностями, не сдаваясь несмотря ни на что. Поэтому очень важно концентрироваться на позитиве. Как сообщает OBOZREVATEL,

Как пишет Тhe Voicemag, во время учебы в Гарварде в 1950-х годах доктор Рихтер поместил крыс в бассейне воды, чтобы проверить, как долго они смогут там плавать. Оказалось, что в среднем они сдаются и тонут через 15 минут. Но отдых снова придавал им силы.

В частности, если буквально за минуту до того, как они сдавались из-за истощения, их вытаскивали из воды, сушили и давали отдохнуть несколько минут, прежде чем вернуть обратно, они не сдавались и продолжали плавать. Причем держались еще не те же 15 минут, а уже 60 часов.

Так ученый сделал вывод, что поскольку крысы верили, что в конечном итоге будут спасены, они могли держать свои тела на силе воле дальше на такое время, которое раньше им казалось невозможным.

"Если надежда может заставить измученных крыс плавать так долго, что вера в себя и свои возможности может сделать для вас? Помните, на что вы способны. Помните, почему вы здесь. Продолжайте плавать….Как надежда и вера влияют на человека", – пишут в сети.

Отметим, Рихтер определил гипоталамус как "биологический кардиостимулятор", участвующий в процессах сна и бодрствования. Он индуцировал состояния потребности у экспериментальных животных, лишая их веществ, необходимых для выживания, или манипулируя уровнями гормонов, и показал, что эти состояния потребности вызывают аппетит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире существует Закон притяжения. Это философия, которая базируется на позитивном мышлении, утверждая, что оно приносит желанные изменения в жизни. Данная духовная практика была описана еще в 2006 году в фильме "Секрет" и одноименной книге.