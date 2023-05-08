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7-05-2023, 10:00

Карл III офіційно став королем Британії

Категорія: Новини / Перша шпальта / Видео

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Британский монарх Карл III коронован вместе со своей супругой Камиллой. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.

"Боже, храни короля!"  -  британский монарх Карл III был коронован в субботу через восемь месяцев после смерти его матери королевы Елизаветы II. 

Торжественная религиозная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Её кульминацией стал тот момент, когда архиепископ Кентерберийский возложил на голову 74-летнего Карла корону Святого Эдуарда из чистого золота с рубинами. Наследник престола принц Уэльский Уильям, встав на колени, присягнул отцу на верность.

Вслед за супругом была  также благословлена и коронована 75-летняя Камилла, вторая жена Карла Третьего. Коронационное шествие с участием сотен военнослужащих армии, флота и Королевских ВВС прошло от Букингемского дворца мимо Трафальгарской площади и Даунинг-стрит до Вестминстерского аббатства, а затем тем же двухкилометровым маршрутом обратно. 

Моросящий дождь не охладил энтузиазм миллионов британцев и туристов, съехавшихся в Лондон со всего мира, чтобы стать свидетелями этого события.

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