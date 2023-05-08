Всегда виноваты ОБЕ стороны. Дацюк: как до войны, уже не будет! Ненависть к врагу разрушает изнутри

Интервью с философом Сергеем Дацюком

00:00 Бахмут выжигают фосфором

3:00 Суть войны в упрощениях

5:08 страна - это люди

6:40 Миротворчество Папы и Китая.

8:18 Война обречена продолжаться

10:00 Украина идет не туда

12:20 Выжженная земля

13:35 Простота губительна

16:08 Наконец-то телевизор побежден

18:56 Гуманитарный кризис в Украине

20:20 Зачем Украине правительство?

21:40 Как до войны, уже не будет!

22:50 Мы хотели сдать страну Европе

25:10 Самосознание и вред. Это ТУПИК

27:30 Ненависть к врагу разрушит изнутри

29:35 Освобождение или приглашение

32:05 Война убивает не только физически