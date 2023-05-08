Всегда виноваты ОБЕ стороны. Дацюк: как до войны, уже не будет! Ненависть к врагу разрушает изнутри
Интервью с философом Сергеем Дацюком
00:00 Бахмут выжигают фосфором
3:00 Суть войны в упрощениях
5:08 страна - это люди
6:40 Миротворчество Папы и Китая.
8:18 Война обречена продолжаться
10:00 Украина идет не туда
12:20 Выжженная земля
13:35 Простота губительна
16:08 Наконец-то телевизор побежден
18:56 Гуманитарный кризис в Украине
20:20 Зачем Украине правительство?
21:40 Как до войны, уже не будет!
22:50 Мы хотели сдать страну Европе
25:10 Самосознание и вред. Это ТУПИК
27:30 Ненависть к врагу разрушит изнутри
29:35 Освобождение или приглашение
32:05 Война убивает не только физически