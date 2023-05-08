



6 мая отмечают день памяти одного из самых известных христианских святых Георгия Каппадокийского - у нас он известен как Георгий Победоносец.

Кто такой Георгий Победоносец и в чем его подвиг

Георгий Каппадокийский родился в III веке в Каппадокии в богатой и знатной семье (сейчас территория Турции). После переехал в Палестину, пошел на военную службу и стал военачальником у императора-язычника Диоклетиана. Когда Георгию велели расправиться с христианами, он отказался, раздал все свое наследство нищим и заявил перед Сенатом о своем христианском вероисповедании.