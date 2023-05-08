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7-05-2023, 08:15

Божественна Літургія у храмі святого великомученика Георгія Побідоносця

Категорія: Новини / Перша шпальта / Таїнство віри

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6 мая отмечают день памяти одного из самых известных христианских святых Георгия Каппадокийского - у нас он известен как Георгий Победоносец. 

Кто такой Георгий Победоносец и в чем его подвиг

Георгий Каппадокийский родился в III веке в Каппадокии в богатой и знатной семье (сейчас территория Турции). После переехал в Палестину, пошел на военную службу и стал военачальником у императора-язычника Диоклетиана. Когда Георгию велели расправиться с христианами, он отказался, раздал все свое наследство нищим и заявил перед Сенатом о своем христианском вероисповедании.




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