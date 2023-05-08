США вплотную подошли к первому в своей истории дефолту. Конгресс с января не дает правительству наращивать госдолг, и уже через месяц самая богатая страна мира может перестать платить по счетам. Дефолт обернется катастрофой для Америки и вызовет кризис во всем мире, пишет Би-Би-Си.

Как до этого дошло, что еще можно сделать, и что будет, если дефолт по долгу на астрономическую сумму 31,4 трлн долларов все-таки случится?

Неужели у США закончились деньги?

Нет, не закончились, но США тратят из бюджета больше, чем собирают налогов. Недостающее берут в долг. Дефицитный бюджет утвердил Конгресс, а теперь он же не дает занимать.

Проблема в том, что максимальный объем госдолга ограничен законом. Потолок был достигнут в январе, но в очередной раз вместо рутинного пересмотра стал предметом политического торга. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, требуют сократить расходы бюджета и отказываются поднимать потолок без уступок со стороны демократов, под контролем которых и верхняя палата Сенат, и Белый дом.

Президент Джо Байден пообещал встретиться с республиканцами 9 мая, но предупредил, что не собирается торговаться об увеличении лимита заимствований. "Это не обсуждается", - сказал он.

Джанет Йеллен предупреждает: дефолт обернется катастрофой планетарного масштаба

Пока что минфин тратит заранее накопленные на своем счету деньги и текущие налоговые доходы, но без новых долгов уже в июне ему не хватит на все. Выбирать, кому платить, а кому нет, он не уполномочен, поэтому вынужден будет остановить все платежи, в том числе по госдолгу - чего не было ни разу в американской истории.

"Дефолт по нашим долгам приведет к экономической и финансовой катастрофе", - предупредила министр финансов Джанет Йеллен. Чем дефолт США угрожает остальному миру?

Мировая финансовая система основана на представлении, что США никогда не объявят дефолт по своим обязательствам в долларах, потому что сами их печатают, сколько потребуется. Госдолг США - главный резервный актив в мире, почти 60% накоплений хранится в долларах (20% в евро, по 5% в иенах и фунтах, 3% в юанях).

"Дефолт будет иметь серьезные и продолжительные финансовые и экономические последствия. Не нужен даже сам дефолт - одна угроза невыполнения обязательств обрушит рынки и ударит по доходам населения", - предупреждают экономисты Белого дома. "Финансовые рынки потеряют веру в Соединенные Штаты, курс доллара упадет, акции рухнут. Рейтинг США наверняка будет понижен, кредиты подорожают", - прогнозировал Совет экономических консультантов (Council of Economic Advisers) в разгар предыдущего спора о потолке госдолга два года назад.

Новая рецессия лишит людей работы и сбережений, денег на образование, лечение и отдых. Качество жизни ухудшится, продолжительность - уменьшится

Когда Америка чихает, простужается весь мир, как продемонстрировал 2008 год. Тогда финансовый кризис в США привел к спаду мировой экономики, от которого мир приходил в себя целое десятилетие.

"Последствия дефолта не будут ограничены Соединенными Штатами. Финансовый кризис начнет расползаться, и мировая экономика окажется перед угрозой рецессии", - пишут советники Байдена. На этот раз все будет даже хуже, предупреждают они, потому что в отсутствие возможности занимать у правительства еще и не будет денег на господдержку, чтобы смягчить последствия кризиса, как после финансового коллапса 2008 года и в пандемию ковида.

Рецессия сейчас совсем некстати. Мир еще не оправился от ковидного кризиса. Вторая после США экономика - Китай только начал восстанавливаться, а третью по размерам европейскую экономику лихорадит от энергетического кризиса и войны России против Украины.

Можно ли избежать катастрофы?

Самый простой способ - повысить потолок госдолга или отменить его. Для этого нужно согласие Конгресса. Пока его нет, правительство может оттягивать дефолт благодаря целому набору экстренных мер - от пресных до экстравагантных, вроде чеканки платиновой монеты в 1 трлн долларов.

Как долго кабинет Байдена сможет и, главное, захочет выкручиваться - вопрос на 31,4 триллиона долларов. Оценки разнятся от июня до октября, а то и до 2024 года.

Обычно в дефолте оказываются те, кто не может расплатиться, потому что нет денег. У США совсем другой случай, но от этого не легче ни Америке, ни кредиторам, ни финансовой системе всего мира

Вот примерный перечень мер, которые теоретически позволяют США избежать дефолта, даже если Конгресс так и не разрешит увеличивать госдолг.

Прикрыться конституцией

Конституция США запрещает не платить по долгам - про это говорится в 14-й поправке. Минфин может сослаться на нее и продолжать занимать на рефинансирование как ни в чем не бывало. Однако этот путь ведет в суды и превращает бухгалтеров минфина из технократов в активных участников политического побоища между республиканцами и демократами, чего они всеми силами пытаются избежать.

Платиновая монета в $1 триллион

В теории у минфина есть право отлить "коллекционную" платиновую монету любого номинала, хоть в 1 трлн долларов, и под залог этой монеты получить наличные в центробанке - Федеральной резервной системе США. Однако поскольку спор политический, а ФРС вне политики, она может монету и не принять, чтобы не ставить под вопрос собственную независимость.

Еще один трюк ФРС: купи-продай

По той же причине центробанк вряд ли согласится на другой маневр: в случае дефолта скупить облигации, по которым минфин не может выплатить основной долг, и продать на ту же сумму не попавшие в дефолт аналогичные облигации из своего гигантского портфеля американского госдолга. Поскольку единственная цель подобной операции - помочь правительству выйти из неудобного положения, а никакого экономического смысла в купи-продай нет, согласие ФРС подмочит его репутацию независимого центробанка и подорвет доверие к денежно-кредитной политике главной финансовой державы планеты, со всеми вытекающими последствиями. Попытка избежать одного кризиса приведет к другому.

Одним платить, другим нет

Теоретически Минфин способен приоритезировать платежи и платить сначала по долгам, а потом что останется делить между американскими бюджетниками. Как выразился лидер демократов в Сенате Чак Шумер, "республиканцы взяли в заложники американский народ" и поставили его перед выбором: либо дефолт по обязательствам перед кредиторами, либо "дефолт по обязательствам перед Америкой: резкое сокращение ассигнований на безопасность, поддержку ветеранов, семей, учителей и детей".

Минфин утверждает, что ни технически, ни политически не способен на приоритизацию. Может платить либо всем, либо никому. Он не наделен правом определять, какие из утвержденных Конгрессом расходов важнее и приоритетнее других, и любая попытка добровольно взять на себя эту функцию захлебнется в цунами судебных исков.

"Приоритизация не решит проблему потолка госдолга. Приоритизация означает просто неплатежи по счетам правительства. Такого не было с 1789 года, - сказала министр финансов Йеллен. - Если мы перестанем платить, случится экономический и финансовый коллапс".

Бухгалтерские маневры

Правительство временно приостановило выпуск госбумаг в адрес госучреждений и фондов, вроде пенсионного фонда для бюджетников, и инвестиции долларовой части стабфонда в госбумаги. Такие "бухгалтерские маневры" дадут возможность продержаться до июня, утверждает Йеллен.

Долговые маневры

Невозможность увеличивать долг не лишает минфин права выпускать новые облигации точно на сумму тех, чей срок погашения подошел, в день погашения. Другой долговой маневр - выпуск облигаций с гигантским купоном, который позволит получить деньги сейчас, не увеличивая долг. Обе пожарные меры не решают проблему фундаментально. К тому же, выпуск новых долговых бумаг в этом случае противоречит пусть не букве, но духу закона о потолке госдолга. Угроза судебного разбирательства демотивирует минфин и повышает цену заимствований.

Когда и как все разрешится

Бюджетный кризис угрожает и безопасности, и благополучию американцев. Главные статьи госрасходов США: медицинское страхование (25%), пенсии и пособия (по 20%), оборона (13%) и выплаты процентов по госдолгу (8%)

"Все эти сомнительные маневры не позволят избежать хаоса, рожденного самим фактом достижения потолка госдолга", - пишут экономисты Брукингского института (США) Венди Эдельберг и Луиза Шайнер.

"Единственное эффективное решение - незамедлительно повысить потолок госдолга, а еще лучше - отменить его вовсе".

"Можно сколько угодно анализировать экономические и финансовые аспекты этой ситуации, но в итоге все сводится к тому, что проблема - политическая", - соглашается аналитик Bespoke Investment Group по макроэкономике Джордж Пёркс.

"Политики проблему создали, они же ее усугубили, и только они способны разрешить ее. Только политически - другого пути нет", - сказал Пёркс в подкасте Bloomberg.

Эксперты в один голос говорят, что бодание продолжится до последнего. На это указывает и опыт предыдущих подобных кризисов.

США никогда не доводили до дефолта, но несколько раз были примерно в текущей ситуации, когда потолок долга был достигнут, а Конгресс отказывался увеличить его. Всякий раз потолок в итоге либо поднимали, либо приостанавливали его действие еще до того, как у минфина заканчивались деньги на оплату 100% счетов.

Но все равно не обошлось без последствий. В 2011 году схватка президента-демократа Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате Представителей тянулась до последнего. Угроза дефолта была насколько реальна, что рынки охватила паника, а кредитный рейтинг США был понижен.

Дефолт - гораздо более серьезная проблема, чем второй известный тип американского бюджетного кризиса, так называемый "шатдаун". В этом случае Конгресс просто не выделяет денег на финансирование бюджетников и бюрократия частично сворачивается.

Однако шатдаун затрагивает только расходы на госуправление, которые не превышают 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг не ограничиваются.

Шатдаунов было уже два десятка, и большинство прошли незамеченными или продолжались не больше одного рабочего дня.