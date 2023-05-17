Французский дом моды Dior, который поддерживал Джонни Деппа во время судебного разбирательства с его бывшей женой Эмбер Херд, заключил со актером крупный контракт.

Об этом пишет Variety.

Сделка оценивается в 20 млн долларов, что делает ее самой крупной в истории мужских ароматов. Контракт Деппа превосходит сумму сделки Роберта Паттинсона в 12 млн долларов за роль представителя Dior Homme и контракт Брэда Питта в 7 млн долларов за продвижение Chanel No.5.

С 2015 года звезда "Пиратов Карибского моря" был лицом парфюма Dior Sauvage. В 2020 году на компанию оказывалось давление с целью заставить ее отказаться от услуг Деппа, после того как актер проиграл суд по иску о клевете против газеты The Sun (она назвала его "избивателем жен").

Однако в 2022 году имидж Деппа улучшился после победы в суде против Херд, тогда же резко выросли продажи Dior Sauvage. Гендиректор Dior LVMH Бернар Арно назвал образ актера одной из главных причин успеха одеколона.

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