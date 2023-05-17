Еврокомиссия опубликовала новый экономический прогноз. Согласно ему, ВВП в ЕС поднимется до уровня в 1,0% в 2023 году и в 1,7% в 2024 году. В предыдущем прогнозе говорилось о 0,8% и 1,6% соответственно.

Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в непростом глобальном контексте, и Еврокомиссия в своем весеннем прогнозе предполагает, что в ближайшие два года её темпы роста будут выше, чем ожидалось.

Это связано со снижением цен на энергоносители, решением проблемы с поставками и сильным рынком труда, поддержавшим умеренный рост в первом квартале 2023 года, раз и навсегда развеяв опасения относительно рецессии.

Начало года прошло лучше, чем ожидалось, что повышает прогноз роста экономики ЕС до 1,0% в 2023 году (по сравнению с 0,8% в зимнем промежуточном прогнозе) и до 1,7% в 2024 году (1,6% зимой).

Прогноз для еврозоны имеет аналогичный характер: рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно.

Ожидается, что Ирландия продемонстрирует самый высокий рост среди 27 стран-членов блока: 5,5% в этом году и 5,0% в 2024 году. При этом в Швеции и Эстонии в этом году ожидается сокращение ВВП на -0,5% и -0,4% соответственно. Таким образом, для Таллина 2023 год станет вторым годом подряд с отрицательным ростом. Напротив, в 2024 году прогнозируется значительный подъем и рост на 3,1%.