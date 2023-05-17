Связанные с “ЧВК Вагнера” телеграм-каналы сообщили о новом отступлении подразделений российской армии с флангов Бахмута. С 9 мая вооруженные силы России оставили в окрестностях города 23 кв. км, свидетельствуют подсчеты “Агентства” на основе карт проекта DeepState. За это же время “ЧВК Вагнера” захватила в городе чуть больше километра.

За воскресенье, 14 мая, подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оставили позиции рядом с селом Ивановское, расположенного к юго-западу от Бахмута (см. карту ниже), сообщил Александр Симонов, военкор издания РИА ФАН, связанного с основателем “ЧВК Вагнера” Евгением Пригожиным. Площадь этого участка — примерно 7,4 кв. км, подсчитало “Агентство”. По информации Симонова, ВСУ пытаются выйти к Клеещевке, где находится тактическая высота. Те же данные приводит и телеграм-канал “Оркестр Вагнера”.

Продвижение подразделений ВСУ на флангах Бахмута подтверждает, не приводя деталей, и замглавы обороны Украины Анна Маляр. В своем телеграм-канале она охарактеризовала ситуацию “в Бахмуте и на окраинах” как очень сложную, добавив, что ВСУ удалось продвигаться несколько дней. В сводке украинского Генштаба информации о продвижении ВСУ под Бахмутом нет.

Первые заявления об отступлении российской армии с флангов Бахмута были сделаны основателем “ЧВК Вагнера” Евгением Пригожиным 9 мая. К тому моменту ВСУ заняли участок площадью около 3,5 кв. км.

За 10-11 мая ВСУ удалось захватить уже 4,4 кв. км контролируемой Россией территории, в пятницу, 12 мая, — около 6,1 кв. км, свидетельствуют подсчеты “Агентства”. На следующий день ВСУ установили контроль над участком в 1,5 кв. км.

По словам Пригожина, его подразделениям “пришлось остаться” и на флангах “для пресечения попыток прорыва”. В своих аудио комментариях он регулярно отчитывается о продвижении своих бойцов в Бахмуте. По подсчетам “Агентства”, с 9 мая подразделениям ЧВК удалось захватить в городе территорию площадью 1,3 кв. км.

В прошлую среду командование ВСУ сообщило, что украинской армии удалось оттеснить российские подразделения на два километра в районе сел Ступочки и Белая гора в 15 км к юго-западу от Бахмута. Это стало первым серьезным успехом украинской армии под Бахмутом за два месяца.

Контратака ВСУ происходит на фоне конфликта основателя “ЧВК Вагнера”, чьи бойцы составляют основу российских сил, штурмующих Бахмут, с минобороны РФ. Пригожин поставил ультиматум военному ведомству: либо он получит достаточное число снарядов, либо его бойцы уйдут из Бахмута 10 мая. Несмотря на то, что Пригожин до сих пор регулярно отчитывается о дефиците боеприпасов, “ЧВК Вагнера” до сих пор находятся в Бахмуте.

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