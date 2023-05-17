Согласно Конституции и действующему "электоральному графику", следующие выборы в Верховную Раду должны пройти 29 октября текущего года, а президентские – весной 2024-го. Пока действует военное положение, никаких выборов, референдумов и прочих волеизъявлений не будет, но на Банковой всерьез рассматривают вопрос запуска электорального процесса в конце текущего года или начале следующего, когда должны пройти выборы президента. К такому развитию событий готовятся не только власти, но и их основные конкуренты, включая экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьера Юлию Тимошенко. Почему Офис президента задумался о выборах и как себя ведут основные конкуренты власти, читайте в материале "Апострофа".

Штабы "зашевелились"

Военное положение, которое продолжает действовать в Украине с момента нападения РФ 24 февраля 2022 года, предусматривает отсрочку любых выборов в стране. Собственно, об этом на днях в интервью The Washington Post сказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сейчас парламентские выборы, которые, напомним, должны состояться в октябре 2023 года, не находятся на повестке дня.

"Если военного положения не будет, то будут (парламентские выборы – "Апостроф"). По Конституции Украины, после окончания военного положения, насколько я помню, через 90 дней проводятся выборы", – отметил президент.

Тем не менее, сигналы о подготовке основных игроков к началу электоральной кампании поступают "Апострофу" из нескольких источников. Прежде всего, из Офиса президента, где нацелены не откладывать парламентскую и президентскую кампанию в долгий ящик. Согласно нашим источникам, на Банковой рассматривают вероятность проведения выборов либо в конце этого года, либо в начале следующего.

Заметно оживились и другие политики. В частности, заметную активность проявляет киевский голова Виталий Кличко, который в последнее время стал принимать участие в различных публичных мероприятиях. Делает попытки удержаться в политических "топах" Юлия Тимошенко, правда, особых шансов попасть в парламент следующего созыва у нее нет.

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Сразу несколько источников "Апострофа" рассказали о переговорах команды Петра Порошенко и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которые, впрочем, пока что ничем не завершились.

"Такую активность можно было бы списать на попытку политических сил напомнить о себе, повысить рейтинги, но подготовка к выборам (и не только парламентским) уже идет на уровне активности штабов, продвижения политических материалов в медиа и социальных сетях. Самое главное – выделяется соответствующее финансирование. Люди в штабах, планирующие предвыборную кампанию, исходят из того, что выборы могут пройти в марте-апреле следующего года. Причем неким пакетом – сразу парламентские, президентские, а также референдум по обновлению Конституции, в который могут вынести, скажем, вопрос укрупнения отдельных административно-территориальных единиц", - пояснил в разговоре с "Апострофом" глава Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

По словам эксперта, в Верховной Раде несколько месяцев "пылится" законопроект о дистанционном голосовании через мобильное приложение "Дія", который в итоге могут принять непосредственно перед официальным началом кампании. В Минцифре, которая и отвечает за работу приложения, сообщили, что к выборам через "Дію" пока не готовятся, но в случае принятия соответствующего законопроекта, дистанционное голосование "теоретически возможно".

Косвенно на подготовку к началу электоральной кампании может указывать и активность социологических служб. Как показывала закрытая социология Офиса президента, по состоянию на конец прошлого года наибольшие шансы оппонировать власти могли условная партия волонтера Сергея Притулы (еще не созданная), а также (с оговорками) "Евросолидарность" экс-президента Петра Порошенко. Все остальные политические игроки либо "сдулись", либо нуждаются во времени на раскачку.

Зачем власти выборы?

Если имя президента Владимира Зеленского уже вписано в историю Украину как главы государства, при котором Украина выдержала открытый натиск кремлевских оккупантов и стала символом борьбы цивилизованного мира с кремлевской диктатурой и людоедством, то его подчиненные и политические партнеры такой "тефлоновости" не имеют.

Зато есть интерес остаться у власти еще на пять лет, на которые, как предполагается, придется самый динамический период послевоенного восстановления страны. Особенно в ситуации, когда проблем с международным финансированием не будет.

"Логика инициаторов выборов или сторонников такого решения во власти понятна: как только настанет мирное время, как можно быстрее провести необходимые голосования, не ожидая, пока конкуренты набрали темп и пока не "опомнился" сомневающийся электорат, иначе быстро подсчитают все промахи. Мы все надеемся на победу, но ее завершение в нашу пользу не значит, что первые лица и партии власти получают индульгенцию и к ним не будет вопросов. Политическая целесообразность толкает их на форсирование избирательного процесса. Так бы поступила любая власть, поэтому конкретные имена инициаторов тут особого значения не имеют", - пояснил "Апострофу" политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Да и победа в войне сама по себе не является гарантом победы на очередных выборах. Хрестоматийный пример – британский премьер Уинстон Черчилль, который весной 1945 года стал одним из триумфаторов победы над Третьим рейхом, летом того же года громко проиграл парламентские выборы и вынужден был оставить премьерский пост. В итоге получилось, что Черчилль выиграл войну, а его оппонент Клемент Эттли – выборы.

Тем не менее, даже если согласиться с тем, что Офис президента к 24 февраля 2022 года в части военных приготовления совершил ряд просчетов, публично критиковать президента и Верховного главкома в условиях войны – весьма сомнительное для интересов страны деяние.

Что делать с военным положением?

"Военный иммунитет" Владимира Зеленского не распространяется на его подчиненных из Офиса президента, соратников из "Слуги народа" и политических партнеров. Как говорилось выше, их интерес в том, чтобы еще пять лет быть при должностях и влиянии, за которым может скрываться коррупционный интерес.

Даже если учесть все "хотелки" и стремления власти и ее противников, в вопросе выборов и возможности их проведения в каком-то формате (даже дистанционно) остается "маленький" нюанс - собственно само российское вторжение. Даже если представить идеальную для нас ситуацию, что ВСУ скоро выйдут на границы 1991 года или хотя бы административные границы по состоянию на февраль 2022 года, РФ как государство-террорист никуда не исчезнет.

Поэтому поражение россиян на фронте должно вести к обрушению всей кремлевской вертикали во главе с Владимиром Путиным, которого собственные сатрапы отстранят от власти. Рассчитывать исключительно на такое везение (ВСУ на границе с РФ, а Путин – в тюрьме или могиле) слишком рискованно.

К сожалению, гораздо более вероятным видится сценарий, когда выборы должны будут проходить под громыхание артиллерии, стрельбу, шум "мопедов" и авианалеты. Соответственно, военное положение будет действовать, так как нет оснований для его отмены.

"Власти в такой ситуации могут пойти на некий ход конем, когда в условиях некоего затишья на фронте возникнет "окно", во время которого военное положение отменят, а после голосования его введут вновь. Формально, такое может сработать, но все равно останутся открытыми вопросы, а как быть с населением оккупированных районов (не все же выехали), насколько парламент может быть легитимным. Возможно, у сторонников проведения выборов внутри власти есть свои резоны, почему следует запустить электоральный процесс, но сама идея с выборами порождает вопросы, на которые пока нет внятного ответа", - резюмировал в разговоре с "Апострофом" военный эксперт Иван Ступак.



