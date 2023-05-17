Украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены получать российский паспорт, чтобы спасти свою жизнь. В таких обстоятельствах они не могут считаться преступниками, так как они становятся жертвами преступления страны-агрессора РФ.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Delo.ua.
По его словам, к нему все чаще поступают от граждан обращения, связанные с принудительной паспортизацией на временно оккупированных Россией территориях Украины. Пользуясь уязвимым положением украинцев, враг вынуждает их оформлять гражданство РФ.
Он напомнил, что согласно статье 25 Конституции Украины, каждый имеет право на изменение гражданства, что исключает возможность признания результата принудительного изменения гражданской принадлежности.
Он добавил, что в большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья личности или членов семьи и используется для выезда из временно оккупированной территории через третьи страны.
Ранее Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях не отказываться от российского паспорта в целях сохранения собственной жизни и выживания. По его словам, украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.
Она подчеркнула, что если оккупанты хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то должны открыть гуманитарные коридоры. Она также добавила, что ее рекомендации украинцам на ВОТ остаются неизменными, в частности, не нужно брать российские паспорта.