00:00 начало

1:16 Мы оказались в паузе войны.

3:44 Война стала рутиной. Клинч: ни от России, ни от Украины решение об окончании войны не зависит.

7:30 Через неделю можно уже не наступать

9:05 Пауза в войне - губительна.

10:30 Запад не способен принять победу Украины

11:40 Максимальная цель Украины нереализуема. Минимальных целей нет

13:00 На Западе исчезли интеллектуалы.

16:30 Мы - не игроки!

17:20 Запад избрал стратегию уменьшения помощи

18:50 Время необратимо!

20:05 Усталость украинцев от войны. Хейт сборов средств на помощь.

23:25 Настрой на победу и выгорание.

28:30 Коррупция разлагает фронт

30:00 А мы достойны своей победы?

32:11 НАТО или территории - хорошего выбора не будет

35:50 Недостойная награда - хуже, чем ее отсутствие!

37:00 Украина достойна послевоенного мира?

38:50 То, что из этого выйдет уже не будет Украиной

40:15 Выборы не решают ни одной задачи

42:20 Желание кошмара

44:35 Россия может обогнать Украину.

47:55 Заход РДК на территорию России - зачем?

51:10 Предложения Китая. Говорить с ним не о чем.

55:03 Запорожская АЭС. Обезьяна с гранатой