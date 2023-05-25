00:00 начало
1:16 Мы оказались в паузе войны.
3:44 Война стала рутиной. Клинч: ни от России, ни от Украины решение об окончании войны не зависит.
7:30 Через неделю можно уже не наступать
9:05 Пауза в войне - губительна.
10:30 Запад не способен принять победу Украины
11:40 Максимальная цель Украины нереализуема. Минимальных целей нет
13:00 На Западе исчезли интеллектуалы.
16:30 Мы - не игроки!
17:20 Запад избрал стратегию уменьшения помощи
18:50 Время необратимо!
20:05 Усталость украинцев от войны. Хейт сборов средств на помощь.
23:25 Настрой на победу и выгорание.
28:30 Коррупция разлагает фронт
30:00 А мы достойны своей победы?
32:11 НАТО или территории - хорошего выбора не будет
35:50 Недостойная награда - хуже, чем ее отсутствие!
37:00 Украина достойна послевоенного мира?
38:50 То, что из этого выйдет уже не будет Украиной
40:15 Выборы не решают ни одной задачи
42:20 Желание кошмара
44:35 Россия может обогнать Украину.
47:55 Заход РДК на территорию России - зачем?
51:10 Предложения Китая. Говорить с ним не о чем.
55:03 Запорожская АЭС. Обезьяна с гранатой