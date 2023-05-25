Обстрелы и взрывы в приграничном с Украиной регионе: российские власти ввели режим КТО. Вооружённые проукраинские формирования, состоящие из граждан РФ, говорят, что ведут "освободительные бои".

В Белгородской области по-прежнему действует режим "контртеррористической операции" после того, как на территорию региона на танках и БМП вошли проукраинские военизированные формирования, состоящие из граждан России.

На утро после прорыва т.н. "диверсионно-разведывательной группы" губернатор Вячеслав Гладков сообщил о "зачистке" Грайворонского района российскими силовыми структурами, а также призвал местных жителей не возвращаться в свои дома. По словам чиновника, во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения.

Ответственность за нападение взяли на себя т.н. легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", воюющие на стороне ВСУ. В офисе президента Украины называют их "российскими партизанами".

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, вооружённые люди заявили, что "настало время положить конец диктатуре Кремля". Через свой телеграм-канал "диверсанты" назвали произошедшее "освободительными боями в приграничье" и призвали жителей не оказывать сопротивление.

Подтверждённых данных о других погибших и пострадавших нет. Ранее власти сообщили о восьми раненых среди гражданских. Baza писала о "как минимум 39 убитых диверсантов".

Кроме того, по утверждению ряда телеграм-каналов, в понедельник вечером в центре Белгорода прогремел взрыв, предположительно, речь идёт об атаке на местное управление ФСБ.

В руководстве российского региона это не комментируют, но сообщают о "прилёте" дронов в приграничных сёлах.