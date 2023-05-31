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28-05-2023, 16:00

WSJ розказав про групу мобілізованих з Харківської області, які воювали під Бахмутом

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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В Бахмут Украина отправляла недавно мобилизованных, которые массово гибли в городе — чтобы сохранить хорошо обученных бойцов для контрнаступления, сообщает Wall Street Journal.

В материале “36 часов в Бахмуте: отчаянный бой одного подразделения по сдерживанию россиян” приводится история группы мобилизованных из 93-й мехбригады — их набирали из безработных в Харьковской области.

После мобилизации их экипировали советским оружием и отправили сначала в Константиновку, потом в Бахмут.

В материале приводится история группы из 16 призывников, защищавших Бахмут, «многие из которых были призваны несколькими днями ранее и не проходили никакой подготовки».

Так, отец троих детей Алексей Мальковский впервые выстрелил из гранатомета уже в бою, в Бахмуте, в феврале.

Он промахнулся, ответным огнем его контузило, он покинул позицию, а когда вернулся, оказалось, что двое его товарищей погибли.

За 36 часов боевых действий из группы в 16 человек, в которой был Мальковский, погибли или были пленены 11 бойцов, пишет издание.

Между мобилизацией и отправкой на фронт прошло буквально несколько дней, пишет газета.

Один из попавших в плен в той атаке Сергей Пугасий позже рассказал: его не расстреляли только потому, что поняли — это недавно мобилизованный новобранец.


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