Наибольшим спросом на украинском рынке труда в 2023 году пользуются квалифицированные кадры. Работодатели соревнуются за профессионалов с опытом и предлагают высокие зарплаты.

РБК-Украина собрало список наиболее оплачиваемых и востребованных вакансий.

Средний уровень зарплаты этой весной составляет 16 тысяч гривен. Такие данные приводит портал поиска работы Work.ua.

По регионам лидирует Киев, где медианная зарплата достигла 19 тысяч грн (на основании размещенных вакансий на сайте за последние 3 месяца). Второе место у Львова – 17 тысяч гривен. В тройке лидеров по уровню зарплат – Днепр (16,5 тысяч грн).

При этом максимальная средняя зарплата в Украине – в диапазоне 25-52 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты украинцам продолжают предлагать в сфере информационных технологий (60–100 тысяч гривен).

Работодатели готовы платить в среднем 60 тысяч грн программистам jаvascript, IOS, 64 тысяч грн – претендентам на должность Team lead, 70 тысяч грн – зарплата для вакансий программист Java и C#, 85 тысяч грн – Angular-разработчик и 100 тысяч грн в среднем – программистам С++.

В реалиях войны на рынке труда стали актуальными вакансии для военнослужащих. Они входят в пятерку оплачиваемых (медианная зарплата 72,5 тысячи грн).

Предложения на службу в рядах Вооруженных сил Украины в рамках мобилизации или по контракту есть в разных регионах страны. Уровень оплаты может зависеть от звания и участия в выполнении боевых задач.

Кроме IT и военной сферы, высокие средние зарплаты предлагают на следующих должностях:

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб, дизайнер интерьера, инженер по гарантии, категорийный менеджер, мастер СТО, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, программист ЧПУ, технолог мебели, специалист по обработке камня.

25 450 грн – веб дизайнер.

26 250 грн – зубной техник.

27 500 грн – 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист.

27 600 грн – руководитель интернет-магазина.

28 750 грн – менеджер по работе с супермаркетами.

29 000 грн – главный инженер, координатор по сбыту.

30 000 грн – арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риэлтор, тонировщик.

41 500 грн – водитель-международник.

52 500 грн – медиабаер.

В то же время низкооплачиваемыми остаются должности библиотекаря, мастера производственного обучения, уборщика, санитара, мойщика посуды, музыкального руководителя, соцработника, ассистента ветеринарного врача, оператора аттракционов, горничных. За такими вакансиями диапазон зарплат составляет 7900 – 10500 грн.

Квалифицированные кадры в дефиците

Работодатели ищут работников с опытом и высокой квалификацией, в то время как конкуренция среди претендентов становится меньше.

В Государственной службе занятости отмечают, что профессионально-квалификационный дисбаланс в Украине стал проблемой.

Работодатели предлагают высокий уровень оплаты труда кадрам с опытом работы по выполнению сложных задач или за работу в особых условиях. Например, 70 тысяч грн – по вакансии литейщика металлов и сплавов, 60 тысяч грн – слесарю-инструментальщику, 50 тысяч грн – кузнецу на молотах и прессах.

Наибольший спрос наблюдается именно на квалифицированных представителей рабочих специальностей. Однако среди зарегистрированных в ГСЗ безработных в начале мая 43% получили высшее образование, а в отдельных городах — 60% и более.

По данным Work.ua, недостаток квалифицированных кадров является главным вызовом на рынке труда сейчас.

Среди путей выхода из ситуации эксперты предлагают работодателям рассматривать кандидатами на должность молодых специалистов и профессионалов постарше, пересмотреть подход к профессиям, ранее считавшимся «мужскими». Актуально внедрять программы повышения квалификации, активнее трудоустраивать ветеранов и ВПЛ.

Ранее сообщалось, с начала 2023 года ситуация на рынке труда в Украине улучшается. Однако безработица остается высокой и приобретает признаки структурной. В I квартале 2023 года НБУ оценило уровень безработицы в около 20%.