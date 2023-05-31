В резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании 23-го мая прошло заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Синод принял решение о праздновании

27-го мая 2023-го года тридцать первой годовщины Харьковского Архиерейского Собора и первой годовщины Собора Украинской Православной Церкви в Киеве. В этот день в кафедральных соборах всех епархий Украинской Православной Церкви будут отслужены благодарственные молебны.

25-го мая, в праздник Вознесения Господня, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил богослужение в Свято-Вознесенском соборе города Белгорода-Днестровского. В ходе архипастырского визита в южные районы Одесской епархии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил Свято-Николаевский Измаильский мужской монастырь. В день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар,

22-го мая, Владыка митрополит Агафангел совершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение, в Измаильской обители. В воскресный день

21-го мая Владыка митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в старинном Свято-Николаевском храме города Килии. Как когда-то давно Господь отверз очи слепому от рождения человеку, чему и было посвящено евангельское чтение воскресного дня, - так и Свято-Николаевская церковь, пройдя сквозь несколько веков, сегодня тоже духовно возрождена для спасения человеческих душ. 22-го мая митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чтение акафиста Покрову Пресвятой Богородицы в Свято-Покровском кафедральном соборе города Измаила. «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором!» - многоголосно звучало под сводами величественного храма с почти 200-летней историей в центре второго кафедрального города Одесской епархии Измаила.

23-го мая правящий архиерей Одесской митрополии Владыка Агафангел освятил храм в честь великомученика Георгия Победоносца в селе Долинское Ренийского благочиния. Наступил исторический момент, которого ждала с нетерпением местная община и приход. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение храма и вложил частицу святых мощей под его престол. 24-го мая своего архипастыря Высокопреосвященнейшаго митрополита Агафангела встречала община храма Жен-мироносиц города Измаила. Каменный храм в честь святых жен-мироносиц был освящен в 1897-м году. Во время так называемой «хрущевской оттепели» власти в здании церкви разместили склад. После чего дружная община под руководством священноначалия восстановила храм, в котором теперь измаильчане собираются на молитву. «Надежда – инстинкт, убить который может только человеческий разум. Животному неведомо отчаяние», - отмечает известный христианский писатель ХХ века Грэм Грин в романе «Сила и слава». О важности надежды многократно говорил апостол Павел, в частности, христианам из Рима, которым он писал следующее: «...мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим.8:16-25).

Будем же, дорогие братья и сестры, трудиться, молиться и не терять надежды, ибо потерявший надежду уже не имеет душевных сил на совершение трудов и творение добра, не видя в этом смысла. Верующий же христианин всегда знает, зачем и во имя Кого он трудится, Кому он на земле работает. А одно это осознание своего небесного предназначения может наполнить бытие смыслом, и любой, даже самый обычный труд тогда будет исполняться не из страха начальства или желания земных наград, а во славу Божию, дабы святилось на земле имя Его и прославилось Царство Его во веки веков!