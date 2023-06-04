Не секрет, что традиционный пластик, основанный на ископаемом масле, заполонил Землю. Микрочастицы пластика найдены даже в самых отдаленных уголках планеты и во всех живых существах. Это привело к тому, что исследователи начали искать более экологически чистые альтернативы, которые бы не вредили окружающей среде и разлагались быстрее, пишет Фокус со ссылкой на PHYS.org.
Одним из таких вариантов стали полимеры на биологической основе из тростникового сахара. Наиболее распространенным биопластиком является поли-L-лактид (PLA), который активно используется в 3D-принтерах, а также для изготовления текстиля, пищевых упаковок, одноразовых столовых приборов и других различных товарах.
Ранее считалось, что биопластики могут стать эффективной и экологически чистой альтернативой, которая не вредит окружающей среде и всему живому. Однако новое исследование ученых из Гетеборгского университета предполагает, что это на самом деле не так.
По словам автора исследования, докторанта Азора Кениг Кадгара, они с коллегами обнаружили, что биопластик влияет на поведение мелких окуней — они реагируют гораздо сильнее, когда встречают других рыб. Кроме того, ученые обнаружили снижение подвижности, изменение способности образовывать косяки и даже изменение реакции при приближении к опасности.
Азора отмечает, что как правило в экспериментах с пластиком учитываются физические изменения, однако редко внимание исследователей обращено на анализ поведения животных. Теперь исследователи уверены, что воздействие PLA-пластика вызывают изменения в поведении рыб.