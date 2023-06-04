Американское космическое агентство НАСА впервые рассказало на открытом заседании о ходе своих исследований, связанных с неопознанными аномальными объектами или явлениями, пишет Би-Би-Си.

Специальная группа, в задачу которой входит изучение так называемых неопознанных воздушных явлений (UAP - Unidentified Aerial Phenomena), в прошлом именуемых НЛО (неопознанные летающие объекты), была создана в июне 2022 года.

Неопознанные воздушные явления - новый термин, охватывающий объекты или происшествия в небе, под водой или в космосе, которые невозможно сразу идентифицировать и объяснить с научной точки зрения.

В среду 31 мая группа провела свое первое публичное заседание и рассказала, что изучила более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах, из которых лишь небольшая часть не поддается научному объяснению.

Многие явления можно объяснить, но некоторые остаются загадкой

"Каждый месяц к нам поступают сведения о 50 -100 загадочных на первый взгляд явлениях", - сказал Шон Киркпатрик, директор Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) Министерства обороны США. Но, по его словам, число явлений, которые "возможно, действительно являются аномалией" составляет всего от 2% до 5% от общей базы данных.

Во время заседания публике показали видео, снятое самолетом ВМФ над западной частью США, на котором были отчетливо видны движущиеся по небу яркие световые точки. Военный самолет не смог перехватить объект, который на поверку оказался коммерческим авиалайнером, летевшим по направлению к крупному аэропорту.

Граффити в Неваде. Большинство поклонников НЛО уверено, что, если зеленые человечки где-то и высаживались, то это было именно там

Другие наблюдения более загадочны.

В отчете Пентагона за 2021 год говорится, что из 144 наблюдений военных пилотов, сделанных с 2004 года, все, кроме одного так и остались необъясненными. Официальные лица не исключают возможности того, что эти объекты имеют внеземное происхождение.

Расследованиям НАСА мешает частная жизнь граждан

Киркпатрик также отметил, что расследования агентства ограничивает соображения конфиденциальности, то есть невозможность вторжения в частную жизнь людей.

"Мы можем направить самый большой изо всех имеющихся на земном шаре прибор для сбора данных в абсолютно любую точку, - сказал он. - Но большинству людей… не нравится, когда мы направляем его на их задний двор". Микроволны и оптические иллюзии

Данные, связанные с UAP, часто трудно интерпретировать и легко исказить.

Председатель группы НАСА, занимающейся неопознанными воздушными явлениями, Дэвид Спергель рассказал о необычной вспышке загадочных радиоволн, зарегистрированной исследователями в Австралии.

"У этих волн действительно была странная структура. Люди не могли понять, что происходит. А затем они заметили, что основные вспышки приходятся на время обеденного перерыва", - сказал он. Оказалось, что чувствительные приборы улавливали сигналы от микроволновой печки, в которой ученые разогревали свою еду.

Скотт Келли рассказывает об НЛО, оказавшимся Бартом Симпсоном

Скотт Келли, бывший астронавт и пилот с многолетним стажем, рассказал историю об одной "оптической иллюзии".

Он и его второй пилот летели недалеко от города Вирджиния-Бич, и его коллега "был убежден, что мы пролетели мимо НЛО".

"Я ничего такого не заметил. Мы развернулись, чтобы посмотреть, что же это такое. Оказалось, что это был Барт Симпсон (персонаж мультипликационного сериала "Симпсоны") - воздушный шар", - сказал Келли под смех собравшихся.

Исследованиям мешают дурная слава и предубеждения

По словам Спергеля, гражданские пилоты очень неохотно сообщают о своих наблюдениях, и все потому, что на всем, что так или иначе связано с летающими тарелками, лежит клеймо.

"Одна из наших целей - как раз от него и избавиться, - сказал он, - потому что нам необходимы высококачественные сведения для решения важных вопросов, касающихся неопознанных воздушных явлений". Некоторые ученые за свою работу в этой области уже столкнулись с настоящей травлей в интернете.

Кадр из пилотного эпизода культового сериала "Секретные материалы". Главной темой, кроме собственно, инопланетян, было недоверие народа к правительству. Открытым заседанием НАСА хочет положить этому конец, но убедить скептиков будет непросто

"Преследование ведет только к дальнейшей стигматизации области UAP, значительно затрудняя научный процесс и отбивая у других желание изучать этот важный предмет", - заявила научный руководитель НАСА Никола Фокс.

Новая эра открытости

Одной из причин, по которой прошедшая встреча с общественностью заслуживает внимания, является изменение подхода НАСА к исследованию НЛО, поскольку на протяжении десятилетий космическое агентство занималось исключительно их разоблачением.

В конце слушаний сотрудники группы ответили на вопросы зрителей. Среди них был и такой: "Что НАСА от нас скрывает?"