Пентагон заявил, что заключил контракт с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX о закупке терминалов Starlink и услуг спутниковой связи для Украины.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых она нуждается. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода», – отмечается в заявлении Минобороны.

Пентагон не раскрыл условий контракта «по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем».

Система спутниковой связи Starlink используется украинскими военными для различных целей, включая связь на поле боя, с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Компания Маска, имеющая сеть из более чем 4000 спутников на низкой околоземной орбите, обеспечивала Украину связью в соответствии со специальным кортрактом и за счет частных пожертвований.

В октябре 2022 года Маск заявил, что не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине, по его словам, обходящееся его компании в 20 миллионов долларов ежемесячно.

Терминалы, скорее всего, будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, обеспечивающей долгосрочные потребности страны в сфере безопасности. В декабре Пентагон сообщил о новом пакете финансирования в рамках этой инициативы; пакет включал, в числе прочего, «терминалы и услуги» спутниковой связи.

Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать связь Starlink в регионе, но компания SpaceX отразила атаки на свои сервисы, усилив их программное обеспечение.

В октябре 2022 года Маск высказал в Twitter предложение, согласно которому Украине следует уступить Крым России и не следует вступать НАТО.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский пригласил Маска в Украину, чтобы своими глазами увидеть, «что здесь сделала Россия».

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