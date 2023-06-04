Предложения о прекращении огня или территориальных уступках Киева для завершения войны послужат лишь узакониванию агрессии президента Владимира Путина и поощрению его будущих нападений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, излагая стратегию Вашингтона по укреплению возможностей Украины для отражения российской угрозы, пишет The Washington Post.

На фоне призывов таких стран как Китай и Бразилия к посредничеству в установлении мира Блинкен напомнил, что США считают обязательными условиями для установления справедливого и прочного мира сохранение территориальной целостности Украины, привлечение россиян к ответственности за военные преступления и выплату Москвой репараций.

Госсекретарь отверг любые призывы к прекращению огня и формулы "территория в обмен на мир".

"Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии и позволяет Путину консолидировать контроль над захваченной им территорией, а также отдыхать, перевооружаться, чтобы снова атаковать, – это не справедливый и прочный мир. Это узаконило бы захват земель Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", – сказал он. Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат переговоры, "если и когда Россия будет готова работать ради истинного мира".

"Мирные планы" по Украине

Ранее Китай предложил собственный мирный план по Украине, в котором призывает к прекращению военной помощи Киеву. Этот мирный план специальный представитель Китая по вопросам прекращения войны Ли Хуэй в прошлом месяце обсуждал с руководством Украины и европейскими партнерами. В последствии The Wall Street Journal заявила, что во время "европейского турне" Ли Хуэй призывал признать за Россией оккупированные украинские территории. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эту публикацию, заявил, что связался с партнерами и не получил подтверждения этой информации.

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва также выдвигал разнообразные предложения по достижению мира и критиковал военную помощь Украине.

В ЕС посоветовали этим странам сперва собственными глазами увидеть последствия российский агрессии, и только потом предлагать "мирные планы".

Украинские власти подчеркивали, что любой компромисс с Российской Федерацией впоследствии приведет к эскалации, и реального мира можно достичь только после того, как оккупанты выведут свои войска с территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году представил украинскую формулу мира, которая предусматривает полную деоккупацию украинской территории. Она была поддержана многими странами мира.

По информации СМИ, западные союзники запланировали проведение саммита без участия РФ для обсуждения предложений Украины по окончанию войны.

Дания также заявила о готовности в июле провести саммит для обсуждения войны в Украине, пригласив Индию, Китай и Бразилию – страны, которые отказываются осудить кровавую войну, развязанную Россией против Украины.

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