Украина финансирует свои Вооруженные силы и другие сектора безопасности и обороны из собственного бюджета. В среднем, ежемесячно, бюджет получает с налогов около 90 миллиардов гривен, рассказал "24 каналу" министр финансов Сергей Марченко, передает Фокус.
Он объяснил, что дефицит финансирования государство покрывает благодаря военным облигациям и заимствованиям. Другие сферы страны, например, социальная, гуманитарная, зарплаты учителям, пенсии, получают финансирование с помощью денег от международных партнеров.
"У нас достаточно простой бюджет", – отметил Сергей Марченко.
Как отметил министр финансов, с начала 2023 года наша страна уже получила около 20 миллиардов долларов помощи от партнеров.
Напомним, 14 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все налоги, которые платят граждане Украины и бизнес будут направлены на оборону и безопасность Украины, в том числе на новую технику, оружие и обеспечение украинской армии.