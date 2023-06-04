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Дата: 3-06-2023, 23:52
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3-06-2023, 23:52
Всеношне чування напередодні Святої Трійці у Свято-Успенському Одеському чоловічому
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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