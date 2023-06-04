Несмотря на предупреждение, что поставки оружия Украине приведут к мировой войне, президент США Джо Байден продолжает бросать вызов российскому лидеру Владимиру Путину - стратегия, приносящая как риск, так и вознаграждение.
Источник: The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве
Детали: Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент РФ не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине. Его блеф заверил американских и европейских лидеров, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий.
Чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они сосредотачиваются на четырех ключевых факторах:
- Нужно ли им это?
- Могут ли они этим пользоваться?
- Есть ли это у нас?
- Каким будет ответ России?
Один из чиновников Госдепа рассказал, что отсутствие ответа от России повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который призывает администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.
Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.
По мнению американских чиновников, возможным объяснением нежелания Путина нанести удар по Западу является ухудшение состояния российской армии.
Дословно резюме статьи: "Бесспорно, готовность администрации Байдена пересекать красные линии Путина усилила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако остается непонятным, будет ли Путин и в дальнейшем позволять Западу безнаказанно игнорировать его угрозы".