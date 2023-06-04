Всем Привет из солнечной Одессы друзья. Мы находимся на легендарном Одесском привозе сегодня 3 июня 2023 года. И мы Александр Валеевич, который двумя руками держит камеру, и я Сан Саныч покажем вам этот рынок. Есть два типа людей, кто-то любит делать покупки в супермаркете, а кто-то предпочитает их делать на рынке. Я, например, отношусь ко второму типу людей. Напишите где вы чаще всего делаете покупки и кстати заодно напишите с каких городов. Из каких стран вы нас смотрите?