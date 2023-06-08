После того как крупный банк Credit Suisse в марте был силой продан своему конкуренту UBS под давлением правительства Берна, чтобы избежать банкротства, настала очередь Международного комитета Красного креста: у МККК, депозитария Женевских конвенций, огромная дыра в счетах. Ему не хватает 430 миллионов швейцарских франков (441 миллион евро), чтобы сбалансировать свой бюджет на 2023 год. За десять лет он увеличился более чем вдвое, с 1,18 миллиарда франков в 2012 году до 2,84 миллиарда в 2022 году. что ему придется провести массовое сокращение штата: 1800 увольнений из 22 700 сотрудников по всему миру. Важнейший инструмент швейцарской мягкой силы готовится дать дуба.