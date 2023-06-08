Европейский Союз принял решение продлить ограничения на импорт отдельных видов агропродукции из Украины в пять стран-членов ЕС, но пообещал постепенно их отменять до 15 сентября. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает УНН.
В Еврокомиссии отмечают, что эти временные и целенаправленные меры были приняты "из-за узких мест в логистике этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, а также при условии, что государства-члены не сохраняют никаких ограничительных мер".
"Эти меры по-прежнему необходимы в течение ограниченного периода времени, учитывая исключительные обстоятельства серьезных узких мест в логистике и ограниченных мощностей для хранения зерна накануне сезона уборки урожая в пяти государствах-членах", - указали в Еврокомиссии.
Также сообщается, что в соответствии с договоренностью создана Совместная координационная платформа для координации усилий Еврокомиссии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, а также Украины по улучшению торговых потоков между Союзом и Украиной, включая транзит сельскохозяйственной продукции по коридорам.
"Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис руководит этим процессом на политическом уровне. Первое стартовое совещание этой координационной платформы состоялось технически 2 июня", - отмечается в сообщении.
При этом в Еврокомиссии указали, что продлили на год беспошлинную торговлю с Украиной.
Напомним, что со 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действовало постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.