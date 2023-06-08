Международное агентство по атомной энергии заявило, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

Как передает "Экономическая правда", об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

"МАГАТЭ в курсе сообщений о разрушении на украинской Каховской дамбе; эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет", – говорится в сообщении.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр – села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.