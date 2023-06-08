Международное агентство по атомной энергии заявило, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией" и что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.
Как передает "Экономическая правда", об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что при нынешней скорости падения уровня Каховского водохранилища воды для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС хватит на несколько дней, но существуют и альтернативные источники водоснабжения, которых может хватить на месяцы, если они не будут разрушены.
Отмечается, что сейчас на ЗАЭС прилагают все усилия, чтобы закачать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы. Кроме того, на станции останавливают потребление воды для всех несущественных потребностей. Руководство ЗАЭС обсуждает дальнейшие меры, которые необходимо реализовать.
В то же время, в заявлении отмечается, что существует ряд альтернативных источников водоснабжения.
Эти данные агентство подтвердит в ближайшее время.
В то же время жизненно важно, чтобы пруд-охладитель оставался целым.
Нынешняя оценка ситуации, по его словам, показывает, что безопасности АЭС непосредственной угрозы нет.
Пока что, по данным специалистов МАГАТЭ, снижение водного уровня составляет 5 см в час.
Гросси уточнил, что по состоянию на 8:00 утра вода в водохранилище была на отметке 16,4 м. Если она опустится ниже 12,7 м, то уже не сможет поступать на станцию.
Напомним, что утром 6 июня по сообщению Оперативного командования "Юг", российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
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