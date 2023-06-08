 
Інформація до новини
0
Учора, 12:00

БОРТНИК: в мережі з'явилося ВІДЕО ПОДРИВА ГЕС! ХОТЕЛИ ПОМЕШАТИ НАСТУПЛЕННЯ!

Категорія: Новини / Авторська колонка

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Руслан Бортник, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн. @RUSLANBORTNIK Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео -    • БОРТНИК: в сети п...  

В студии Politeka Online Бортник Руслан, политолог 6.6.2023

Таймкоды: 00:00 Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС: подробности!

11:07 Наступление ВСУ уже началось!

12:57 Подрыв Каховской ГЭС: в Крыму начала исчезать вода!

14:51 Гиркин назвал преимущества подрыва Каховской ГЭС для ВСУ!

18:28 Приг0жин : проект путина или его угроза?

22:38 Почему путин пытается замалчивать события в Белгороде?

28:05 Представитель Папы Римского посетит Киев: изменится ли цель визита после подрыва ГЭС?

31:44 Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на экологию в регионе?




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 