Руслан Бортник, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн. @RUSLANBORTNIK Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео - • БОРТНИК: в сети п...

В студии Politeka Online Бортник Руслан, политолог 6.6.2023

Таймкоды: 00:00 Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС: подробности!

11:07 Наступление ВСУ уже началось!

12:57 Подрыв Каховской ГЭС: в Крыму начала исчезать вода!

14:51 Гиркин назвал преимущества подрыва Каховской ГЭС для ВСУ!

18:28 Приг0жин : проект путина или его угроза?

22:38 Почему путин пытается замалчивать события в Белгороде?

28:05 Представитель Папы Римского посетит Киев: изменится ли цель визита после подрыва ГЭС?

31:44 Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на экологию в регионе?