Руслан Бортник, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн. @RUSLANBORTNIK Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео - • БОРТНИК: в сети п...
В студии Politeka Online Бортник Руслан, политолог 6.6.2023
Таймкоды: 00:00 Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС: подробности!
11:07 Наступление ВСУ уже началось!
12:57 Подрыв Каховской ГЭС: в Крыму начала исчезать вода!
14:51 Гиркин назвал преимущества подрыва Каховской ГЭС для ВСУ!
18:28 Приг0жин : проект путина или его угроза?
22:38 Почему путин пытается замалчивать события в Белгороде?
28:05 Представитель Папы Римского посетит Киев: изменится ли цель визита после подрыва ГЭС?
31:44 Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на экологию в регионе?