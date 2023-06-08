Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Учора, 09:15
Сообщить о ошибке
0
Учора, 09:15
Всенощное бдение в канун дня пам'яті святителя Иннокентия Одесского
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Ключове слово:
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
Митрополит Агафангел совершил Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Иннокентия Одесского
Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Иннокентия Одесского
Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Иннокентия Одесского
Всенощное бдение накануне дня памяти святителя Иннокентия Одесского в Спасо-Преображенском соборе
Всенощное бдение накануне дня памяти прп. Кукши Одесского
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
8-06-2023
Держдепартамент: США все ще не дійшли висновків про причини катастрофи на Каховській ГЕС
8-06-2023
Bloomberg: еліти не вірять у шанси Путіна виграти війну в Україні
8-06-2023
Чарівна музика, чарівне виконання – концерт Духового оркестру до дня П’ятидесятниці в Одеській кірсі
8-06-2023
Зони заморозки: план Зеленського почали переписувати! Корнійчук: вибух дамби за домовленістю...
8-06-2023
Главным тренером сборной Украины по футболу стал Сергей Ребров
7-06-2023
Зустріч з журналістами з нагоди професійного свята у Національному університеті «Одеська юридична академія»
7-06-2023
Літній ярмарок Одеської Кірхи завжди свято смаку оновлено
7-06-2023
День пам'яті святителя Іннокентія Одеського в Спасо-Преображенському кафедральному соборі
7-06-2023
У Білому домі підтвердили початок контрнаступу ЗСУ і назвали його головну ціль - WP
7-06-2023
Часу залишилося трохи: українці передупреждают про невигідну девальвацію гривні і зростання курсу долара
7-06-2023
Відродження "теорії Адама та Єви": кожні 6500 років Земля крениться на 90°, викликаючи пекельний катаклізм
7-06-2023
БОРТНИК: в мережі з'явилося ВІДЕО ПОДРИВА ГЕС! ХОТЕЛИ ПОМЕШАТИ НАСТУПЛЕННЯ!
7-06-2023
УКРАЇНА МОЖЕ РОЗБЛОКУВАТИ АМІАКОПРОВІД ТОЛЬЯТТІ-ОДЕСА ПРИ ОДНІЙ УМОВІ – REUTERS
Видео
Чарівна музика, чарівне виконання – концерт Духового оркестру до дня П’ятидесятниці в Одеській кірсі
Літній ярмарок Одеської Кірхи завжди свято смаку оновлено
Аладдін та Жасмін в Одеській Кирсі
Карина Кардаш Берлін «Серцем я лину» (автор Ю.Работін)
На радість дітям до Кірхи приїхала пожежна машина
Кто
online
Гостей: 38
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2022 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2022