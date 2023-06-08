00:00 Наступление ВСУ и цели Запад
1:40 Затопленные территории - первая зона демилитаризации
3:30 Форсирование равно уничтожение
4:50 Запорожская АЭС и аммиакопровд в Купянске на подходе
8:10 Позиция США: кто взорвал ДАМБУ? Видео никто не публикует
9:50 Байден не признает Путина террористом, впереди переговоры
10:50 Из украинцев делают КУРДОВ!
12:20 Мотивация - отсутствие ОРУЖИЯ
14:30 Подстава для украинцев через РДК
16:40 Власть в связке с Кремлем?
17:55 Саммит мира и план Зеленского перепишут
23:40 США говорят одно, а делают наоборот. Бахмут.
26:40 Отступать больше никто не собирается
27:45 Украине разрешают наступать только на Донбассе
28:50 Имитация наступления
32:10 Договоренность Вашингтона и Москвы
34:15 Шойгу назвал потери. Подготовка россиян к ПЕРЕГОВОРАМ
38:50 Зона в Белгородской области. Пригожин.
40:46 Корейский сценарий
44:30 Политическая грызня началась
47:10 Украинцы устали, но заморозку не примут
50:30 Сценарий выборов в Украине.
54:20 Ручная оппозиция
55:45 Языковой скандал с Пипой и любителем Цоя
59:00 Старая, но рабочая технология
1:02:15 Кто ЭТИ кукловоды? Глобальный и локальный уровень
1:05:15 Байден - куратор Украины
1:07:00 Преемственность власти в Украине.
1:08:15 Военный или крепкий хозяйственник?
1:11:40 Двухтуровые выборы. Роль Порошенко
1:13:40 Как только запускаются технологии, война останавливается!