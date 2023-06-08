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00:00 Наступление ВСУ и цели Запад

1:40 Затопленные территории - первая зона демилитаризации

3:30 Форсирование равно уничтожение

4:50 Запорожская АЭС и аммиакопровд в Купянске на подходе

8:10 Позиция США: кто взорвал ДАМБУ? Видео никто не публикует

9:50 Байден не признает Путина террористом, впереди переговоры

10:50 Из украинцев делают КУРДОВ!

12:20 Мотивация - отсутствие ОРУЖИЯ

14:30 Подстава для украинцев через РДК

16:40 Власть в связке с Кремлем?

17:55 Саммит мира и план Зеленского перепишут

23:40 США говорят одно, а делают наоборот. Бахмут.

26:40 Отступать больше никто не собирается

27:45 Украине разрешают наступать только на Донбассе

28:50 Имитация наступления

32:10 Договоренность Вашингтона и Москвы

34:15 Шойгу назвал потери. Подготовка россиян к ПЕРЕГОВОРАМ

38:50 Зона в Белгородской области. Пригожин.

40:46 Корейский сценарий

44:30 Политическая грызня началась

47:10 Украинцы устали, но заморозку не примут

50:30 Сценарий выборов в Украине.

54:20 Ручная оппозиция

55:45 Языковой скандал с Пипой и любителем Цоя

59:00 Старая, но рабочая технология

1:02:15 Кто ЭТИ кукловоды? Глобальный и локальный уровень

1:05:15 Байден - куратор Украины

1:07:00 Преемственность власти в Украине.

1:08:15 Военный или крепкий хозяйственник?

1:11:40 Двухтуровые выборы. Роль Порошенко

1:13:40 Как только запускаются технологии, война останавливается!