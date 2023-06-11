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За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Отмечается, что несмотря на то, что количество проверок за время войны уменьшилось, сумма штрафов за ПРРО/РРО растет.
«Количество проверок в 2022 году уменьшилось на 17% к показателям 2021 — в среднем, со 2230 проверок в месяц до 1860. В этом году проверок в месяц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала великой войны», — говорится в сообщении.
Количество и сумма штрафов за неиспользование РРО/ПРРО:
- в 2021 году ГНС по результатам проверок наложила 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн;
- в 2022 году было наложено почти 23 тысячи штрафов на общую сумму 1349 млн грн.
«Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 года размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное — вместо 50% от чека на 150%», — говорят аналитики Опендатабот.
Следует отметить, что более половины суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году было наложено в октябре. Общая сумма санкций за октябрь — 754,5 млн грн — больше, чем за весь 2021 год.
В общем, с начала 2021 года, когда официально закон вступил в силу, по май 2023 года было проведено 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.
Предприниматели массово переходят на программное РРО
Украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в 6 раз.
Если в начале 2021 года только ⅕ приходилась на программные кассы, накануне войны ПРРО и РРО сравняли счета, то уже в мае 2023 количество ПРРО на 29% больше привычных кассы.
«Последние месяцы мы видим всплеск подключений к ПРРО от Poster. 76% бизнесов уже перешли к фискализации продаж, а 12% бизнесов планируют это сделать в ближайшее время. Такие данные показывают результаты опроса владельцев заведений в телеграм-канале „Реве та стогне ресторатор“. С 1 июля упраздняется мораторий на документальные проверки для бизнесов, не работающих с подакцизными товарами. Так что они станут первой целью для визита инспекторов. Чем дольше тянуть с подключением РРО, тем больше накапливаться штрафов — ибо санкции применяются для каждого отдельного чека», — комментирует Родион Ерошек, СЕО Poster.
Что предусматривает законопроект 8401
Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.
В начале полномасштабного вторжения государство для сохранения бизнеса запретила штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров.
Однако уже в июле 2023 года этот мораторий может быть отменен — в случае, если Верховная Рада примет законопроект 8401.
В Украине зарегистрировано около более 3,3 млн ФЛПов и компаний, более 340 тысяч из них работают по упрощенной системе налогообложения.
С начала полномасштабного вторжения санкции за нарушение не налагались, кроме случаев, которые касались продажи подакцизных товаров. Также оштрафовать предпринимателей могли во время камеральной проверки или по жалобе.