За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

свидетельствуют данные Опендатабот. Об этомданные Опендатабот.

Отмечается, что несмотря на то, что количество проверок за время войны уменьшилось, сумма штрафов за ПРРО/РРО растет.

«Количество проверок в 2022 году уменьшилось на 17% к показателям 2021 — в среднем, со 2230 проверок в месяц до 1860. В этом году проверок в месяц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала великой войны», — говорится в сообщении. Количество и сумма штрафов за неиспользование РРО/ПРРО:

в 2021 году ГНС по результатам проверок наложила 30 тысяч штрафов на сумму 540,8 млн грн;

в 2022 году было наложено почти 23 тысячи штрафов на общую сумму 1349 млн грн.

«Такой рост общей суммы связан с тем, что с 1 января 2022 года размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное — вместо 50% от чека на 150%», — говорят аналитики Опендатабот. Следует отметить, что более половины суммы штрафов за ПРРО/РРО в прошлом году было наложено в октябре. Общая сумма санкций за октябрь — 754,5 млн грн — больше, чем за весь 2021 год.

В общем, с начала 2021 года, когда официально закон вступил в силу, по май 2023 года было проведено 54,9 тысячи проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысячи штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

Предприниматели массово переходят на программное РРО

Украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в 6 раз.

Если в начале 2021 года только ⅕ приходилась на программные кассы, накануне войны ПРРО и РРО сравняли счета, то уже в мае 2023 количество ПРРО на 29% больше привычных кассы.

результаты опроса владельцев заведений в телеграм-канале „Реве та стогне ресторатор“. С 1 июля упраздняется мораторий на документальные проверки для бизнесов, не работающих с подакцизными товарами. Так что они станут первой целью для визита инспекторов. Чем дольше тянуть с подключением РРО, тем больше накапливаться штрафов — ибо санкции применяются для каждого отдельного чека», — комментирует Родион Ерошек, СЕО Poster. «Последние месяцы мы видим всплеск подключений к ПРРО от Poster. 76% бизнесов уже перешли к фискализации продаж, а 12% бизнесов планируют это сделать в ближайшее время. Такие данные показываютвладельцев заведений в телеграм-канале „Реве та стогне ресторатор“. С 1 июля упраздняется мораторий на документальные проверки для бизнесов, не работающих с подакцизными товарами. Так что они станут первой целью для визита инспекторов. Чем дольше тянуть с подключением РРО, тем больше накапливаться штрафов — ибо санкции применяются для каждого отдельного чека», — комментирует Родион Ерошек, СЕО Poster.

Что предусматривает законопроект 8401

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале полномасштабного вторжения государство для сохранения бизнеса запретила штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров.

законопроект 8401. Однако уже в июле 2023 года этот мораторий может быть отменен — в случае, если Верховная Рада примет

В Украине зарегистрировано около более 3,3 млн ФЛПов и компаний, более 340 тысяч из них работают по упрощенной системе налогообложения.