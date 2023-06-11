00:00 начало

1:40 Запад не готов к эскалации

3:40 повезло, что разрушилась ГЭС, а не дамба. Мировые рынки отреагировали

5:20 Последствия для Болгарии и Румынии

7:20 Эффект Бучи. Запад привык ШОКУ.

10:50 Заявление Лукашенко и Орбана.

12:12 Начало более страшных событий. Фитиль ЗАЭС

14:17 Мотивы России подорвать ГЭС. Время

16:30 Наступление ВСУ: борьба за инициативу

18:00 Куда вводить войска стран НАТО в Украину?

20:55 Запуск авиасообщения во Львове

21:40 Если войска союзников хотят помочь, то есть ДВА варианта

24:20 Зеленский принял отказ в членстве в НАТО

26:40 Удары по аммиакопроводу и срыв зерновой сделки

30:35 Заявление о невозможности отстроить ГЭС эмоциональные

32:30 Регулирование воды в Днепре теперь за Украиной

33:50 Кто будет восстанавливать?

34:55 МИД Индии о приглашении Зеленского на Г20

38:05 Сценарий заморозки.

40:00 Фактор Порошенко

42:05 До Г20 наступление исчерпается. Переговоры

44:00 Общество поддерживает парня, певшего Цоя 48:10 Русскоязычный патриотизм

51:30 Постсоветское - тоже наше

54:10 Электричества уже не хватает. Усталость системы