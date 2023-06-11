00:00 начало
1:40 Запад не готов к эскалации
3:40 повезло, что разрушилась ГЭС, а не дамба. Мировые рынки отреагировали
5:20 Последствия для Болгарии и Румынии
7:20 Эффект Бучи. Запад привык ШОКУ.
10:50 Заявление Лукашенко и Орбана.
12:12 Начало более страшных событий. Фитиль ЗАЭС
14:17 Мотивы России подорвать ГЭС. Время
16:30 Наступление ВСУ: борьба за инициативу
18:00 Куда вводить войска стран НАТО в Украину?
20:55 Запуск авиасообщения во Львове
21:40 Если войска союзников хотят помочь, то есть ДВА варианта
24:20 Зеленский принял отказ в членстве в НАТО
26:40 Удары по аммиакопроводу и срыв зерновой сделки
30:35 Заявление о невозможности отстроить ГЭС эмоциональные
32:30 Регулирование воды в Днепре теперь за Украиной
33:50 Кто будет восстанавливать?
34:55 МИД Индии о приглашении Зеленского на Г20
38:05 Сценарий заморозки.
40:00 Фактор Порошенко
42:05 До Г20 наступление исчерпается. Переговоры
44:00 Общество поддерживает парня, певшего Цоя 48:10 Русскоязычный патриотизм
51:30 Постсоветское - тоже наше
54:10 Электричества уже не хватает. Усталость системы