В Ровно действительно вручили повестку 8-летнему ребенку, отец которого почти полтора года находится на войне, но только для того, чтобы узнать, где именно служит мужчина.

Так утверждает спикер областного ТЦК Ровно Татьяна Камеристова.

Напомним: представители ТЦК вручили повестку ребенку, воспользовавшись временным отсутствием матери. Женщина как раз вышла из дома, чтобы передать свои вещи в благотворительный фонд. Но в ТЦК жалуются, что муж этой женщины, когда началось полномасштабное вторжение, пришел не к ним, а в другой ТЦК, не по месту регистрации, и эта информация к ним не поступила.

Также в ТЦК говорят, что повестку, которую передали ребенку, военные чиновники использовали просто как бумажку для записи номера телефона с просьбой, чтобы мать ребенка позвонила в ТЦК.

"О ситуации, которая сложилась, можно сказать следующее: военнослужащие ТЦК, выполняя свои обязанности, пришли с повесткой по адресу, где прописан этот мужчина. Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома один. Ребенок рассказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина перезвонила, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи... Мы уже общались с мужчиной. Он сообщил, что к нам нет претензий. Хочу отметить, что ребенку повестку никто не вручал - мы записали только номер телефона и попросили маму перезвонить по этому номеру. Если бы он был записан не на повестке, а на клочке бумаги, то ничего подобного не было бы. Стоит добавить, что работники ТЦК не могли знать, когда женщина вернется домой, поэтому не ждали ее под дверью", – пояснила Камеристова.

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