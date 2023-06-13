Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что климатические активисты группировки "Последнее поколение" ответственны за 580 уголовных преступлений с начала прошлого года.

По словам политика СДПГ, эта информация основывается на первом общенациональном отчете о ситуации от Федерального ведомства криминальной полиции за период с начала 2022 года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Фаэзер рассказала, что большинство преступлений, в которых обвиняют климатических активистов, – это физическое и психологическое принуждение и повреждение имущества. В общем полиция задерживала 740 человек.

Фезер снова резко раскритиковала акции протеста. "Мы не согласны с тем, что активисты нарушают права других, – подчеркнула она, добавив, что действия активистов скорее вредят защите климата.

С точки зрения Фезер, это правильно, что полиция вмешивается в климатические протесты и что активистов также осуждают, если это необходимо.

Дебаты о том, переходит ли "Последнее поколение" границы своими протестными акциями и какие последствия целесообразно применять к этой группе, уже давно разделяют политикум. Около двух с половиной недель назад во время рейда в нескольких федеральных землях были проведены обыски в квартирах и офисных помещениях группы. Предпосылкой для этого стали расследования в Баварии и Бранденбурге по подозрению в том, что члены "Последнего поколения" могли создать или поддерживать преступную организацию.

По словам президента Ведомства по вопросам защиты конституции Томаса Хальденванга, пока что нет достаточных доказательств того, что "Последнее поколение" можно классифицировать как экстремистское.

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