Доллар доминирует в мире с середины прошлого века, и все это время ему прочат скорый и неизбежный закат. Американскую валюту хоронили и после запуска европейской - евро, и после мирового финансового кризиса, начавшегося в США в 2008 году. После вторжения России в Украину разговоры о конце доллара как мировой резервной и расчетной валюты вспыхнули с новой силой.

Что изменилось за последнее десятилетие, и стоит ли на этот раз верить предсказаниям?

Три факта ободряют тех, кто ставит против доллара. Во-первых, главный соперник США - Китай обошел Евросоюз по размеру экономики и догоняет США.

Во-вторых, внутренние распри и протекционизм подрывают репутацию США как сверхнадежного заемщика и кредитора последней инстанции. Выдающийся пример - недавняя рукотворная угроза первого в истории США дефолта.

И в-третьих, американцы все чаще используют доллар вместо авианосцев и дронов для наказания стран, угрожающих США или союзникам.

Пока что ни один из этих трех аргументов в пользу скорого увядания доллара не звучит убедительно.

Америка в итоге избежала дефолта, снова показав, что репутация главного и самого надежного должника в мире для нее важнее даже собственных граждан. Белый дом согласился сократить бюджетные расходы ради компромисса с оппозицией.

Что касается беспрецедентных финансовых санкций против России за войну в Украине, то их ввели не только США, но и Европа, Британия и Япония. До сих пор бегство от доллара как резервной валюты сопровождалось ростом доли евро и иены - их доля в прошлом году увеличилась на 5%.

Альтернатив доллару нет, уверен экс-министр финансов США Ларри Саммерс: "Европа - музей, Япония - дом престарелых, Китай - тюрьма, а биткоин - эксперимент"

Выходит, чтобы защититься от санкций Запада недостаточно избавиться от долларов. Нужна новая резервная валюта.

Единственный реальный претендент за пределами Запада - Китай. Но на юань приходится всего 3% мировых резервов, и ему предстоит путь длиной в десятилетия, чтобы стать реальной альтернативой доллару.

Теряет ли доллар популярность?

У доллара две важные функции, делающие его главной валютой в мире.

Во-первых, доллар - резервная валюта. В ней хранят лишние деньги те, у кого они есть.

Во-вторых, доллар - расчетная валюта. В ней рассчитываются за товары и услуги не только американцы, но и весь мир.

Позиции доллара как расчетной валюты усиливаются, несмотря на активные попытки Китая, России, Бразилии, Индии и других развивающихся экономик торговать в рупиях и юанях. Об этом ниже, а сначала о главной функции доллара - резервной.

К концу прошлого года в мире было накоплено резервов примерно на 12 трлн долларов в эквиваленте. Почти 60% хранится в долларах, около 20% - в евро. Доля юаня - 3%, меньше чем у японской иены и британского фунта (по 5%).

Однако доля доллара сокращается и, согласно самым свежим данным МВФ, достигла минимальной отметки с 1995 года.

Доллар стал доминирующим в мире задолго до того, как США стали финансировать гигантский дефицит торговли и бюджета экспортом обязательств в долларах. После Второй мировой у них был профицит, а капитал в долларах утекал в Европу и Японию на восстановление их экономик. Через 20 лет, когда они начали зарабатывать и откладывать излишки на черный день, США и доллар были естественным выбором

О масштабах и скорости сокращения резервов в долларах идут ожесточенные споры.

Одни говорят, что все стало намного драматичнее в 2022 году из-за беспрецедентных финансовых санкций против России.

"Доллар теряет позиции резервной валюты гораздо быстрее, чем принято считать - написал гуру валютного рынка Стивен Ли Джен, работавший в Morgan Stanley и МВФ. - Два десятилетия его доля сокращалась стабильно, но в 2022 году темп этого сокращения увеличился в 10 раз". Согласно его расчетам, доллар потерял 11% своей доли с 2016 года, а с 2008 - вдвое больше.

Другие утверждают, что Джен преувеличивает, и в целом в мире резервных валют в год вторжения России в Украину вообще ничего не поменялось.

"Скажу лишь, что я категорически не согласен. На самом деле доля доллара в резервах в 2022 году вообще не изменилась", - ответил Брэд Сетсер, специалист по валютам из американского исследовательского центра Council on Foreign Relations (CFR).

По его расчетам, падение доли доллара в данных МВФ объясняется не бегством от американской валюты в ответ на санкции против России, а переоценкой главного актива, в котором хранят накопленные долларовые резервы - гособлигаций США.

Их цены снижаются, поскольку кредитные ставки в Америке растут. В 2022 году это происходило быстрее, чем в странах-эмитентах других резервных валют, оттого и доля доллара в резервах сократилась, полагает Сетсер.

"А если скорректировать данные МВФ с учетом переоценки гособлигаций США, вообще никакого бегства от доллара я не вижу. Более того, в 2022 году ни одна другая резервная валюта не пользовалась таким спросом, как доллар", - утверждает Сетсер.

Затянувшиеся похороны доллара

О конце доминирования доллара примерно одними и теми же словами говорят уже полвека, а то и больше, отмечает историк денег и финансовой системы Нил Фергюсон.

Бразильский президент Лула да Силва в ходе недавнего визита в Китай сказал, что ему каждую ночь не дает покоя вопрос: почему все торгуют в долларах, кто это решил?

Французский президент Шарль де Голль в 1965 году высказывался примерно в том же духе, а его министр финансов и будущий президент Валери Жискар д'Эстен запустил в оборот крылатое выражение "непомерная привилегия", без которого не обходится с тех пор ни одна дискуссия о скором низвержении доллара.

Китайский председатель-коммунист Си Цзиньпин и бразильский президент-социалист Лула да Силва хотели бы обойтись без долларов, но пока не могут

Особенно активно доллар хоронили на рубеже веков в связи с появлением евро - единой валюты в Европе, где экономика не менее развита и сопоставима по размеру с американской.

Однако за 20 лет обращения евро доллар потерял всего 10% доли в мировых резервах - в начале века было около 70%, теперь около 60%.

Это в резервах. А в расчетах и вовсе ничего не меняется. Доллар остается доминирующей валютой.

Согласно данным Банка международных расчетов (BIS), последние тридцать с лишним лет доля доллара колебалась между 80% и 90%. И в последнее время он не теряет, а приобретает популярность: в 2010 году на доллар приходилось 85% всех международных расчетов, а в 2022 - 88%.

Тот факт, что доллар остается главной расчетной валютой, поддерживает и его позицию как главной резервной валюты, поскольку на черный день откладывать лучше в той валюте, в которой дешевле и проще будет оплачивать критический импорт и возвращать внешние долги, когда этот черный день настанет.

Более того, все платежи в долларах проходят через американские банки - крупнейшие в мире - и власти США в теории имеют возможность отслеживать движение денег.

Платежи в юанях и других валютах за пределами западной финансовой системы скрыты от их глаз, особенно если сообщениями о них банки обмениваются в обход международной системы SWIFT.

Почему все торгуют в долларах

Стивен Ли Джен утверждает, что и как расчетная валюта доллар со временем сдаст позиции. Однако это дело не ближайшего будущего, предупреждает он, поскольку никакой альтернативы американским финансовым рынкам в мире нет - никто даже близко не сравнится с ними ни размером, ни глубиной, ни стабильностью, ни открытостью.

Прекрасная иллюстрация этому - нефть, главный мировой товар.

Индия может платить в рупиях за российское сырье, а Китай - в юанях за саудовское. Но основной валютой нефтяного рынка все равно остается доллар, потому что торговля финансовыми контрактами на нефть на западных биржах за доллары многократно превышает объем торговли физическими партиями сырья во всех валютах вместе взятых.

Мировые цены на нефть, как и на другое сырье, устанавливаются на свободном американском биржевом рынке в долларах, а не в прямых контрактах между сырьевыми и промышленными развивающимися странами

Из всех развивающихся стран только Китай способен бросить вызов США как мировому финансовому центру. Но для этого ему придется создать свой глубокий, открытый и ликвидный рынок финансовых контрактов на поставку товаров.

Одного перевода биржевой торговли физическими партиями нефти в Шанхай недостаточно - пока финансовые инструменты торгуются в Нью-Йорке, доллару ничего не угрожает.

Даже если Саудовская Аравия - ведущий мировой экспортер нефти - согласится продавать всю свою нефть за юани в Китай, главному мировому покупателю нефти, доля Шанхайской энергетической биржи вырастет всего на 2 процентных пункта - до 7% мирового нефтяного рынка с нынешних 5%, подсчитали аналитики норвежского банка DNB, которых цитирует газета FT.

Боятся ли США заката доллара?

Вопрос перевернут с ног на голову, отвечает бывший министр финансов США Ларри Саммерс. Достаточно вспомнить, почему доллар сменил фунт в качестве резервной валюты.

"История дает однозначный ответ: доллар может потерять статус резервной валюты, но когда это случится, у нас будут проблемы посерьезнее. Потому что если доллар потеряет свой статус, то только в результате падения авторитета и влияния США в мире. И потому, что мы влезли в неподъемные долги", - сказал он недавно, в разгар рукотворного кризиса из-за потолка госдолга, угрожавшего Америке дефолтом.

Пока американским биржам нет равных в ликвидности, надежности и масштабе, доллар останется главной расчетной валютой международной торговли

Желания или нежелания США поддерживать гегемонию доллара в мире недостаточно - насильно мил не будешь, соглашается с Саммерсом валютный гуру Джен.

"Доллар по-прежнему обладает огромными преимуществами в качестве международной валюты, в основном благодаря гигантским, ликвидным и хорошо функционирующим финансовым рынкам. Однако сохранение этих предпосылок не предопределено", - предупреждает он.

"Если США будут совершать новые ошибки и перестанут анализировать прошлые, придет время, когда мир будет активно избегать доллара. Многие страны уже пытаются отказаться от него, пусть это и не в их силах". Странам с гигантским профицитом торговли, вроде Китая или Саудовской Аравии, просто некуда больше девать накопления. В мире не существует доступных и ликвидных альтернатив долларовым активам для вложения триллионов.

Некоторые видные эксперты утверждают даже, что гегемония доллара вредит США, а статус эмитента главной мировой резервной валюты - бремя, а не привилегия.

Спрос на долларовые активы позволяет США финансировать гигантский дефицит торговли и бюджета. Ничего хорошего в этом нет, спорит уже много лет американский экономист Майкл Петтис из Центра Карнеги в Пекине.

"Приток иностранного капитала в США не приводит к росту инвестиций. Он лишь подавляет сбережения и раздувает долг, - утверждает он. - А финансовые рынки помогают экономике лишь до определенного предела, за которым они приносят больше выгоды банкам, а не производителям". Сильный доллар поддерживает американские банки, но разрушает промышленность, утверждают некоторые экономисты. У этого есть политические последствия. Дональд Трамп пришел к власти как раз под лозунгами возрождения промышленной глубинки и сокращения дефицита торговли с Китаем - последствиями сильного доллара

"Закат доллара пошел бы на пользу мировой экономике, и особенно США. А вот для стран с профицитом торговли он будет болезненным", - пишет Петтис. Эти страны в основном производят сырье или товары (как Россия или Китай), и хранят в долларах излишки сбережений. Тем самым американский торговый дефицит позволяет им искусственно поддерживать профицит и слабый валютный курс, повышать конкурентоспособность своих производителей и подавлять спрос внутри страны.

Это дает им возможность откладывать структурную перестройку экономики из сырьевой или производственной в современную, где потребление растет вместе с доходами и ролью граждан в жизни общества.

Есть ли альтернатива доллару?

У историка Фергюсона и на этот случай припасена крылатая цитата - все того же экс-министра финансов США Ларри Саммерса, чья подпись красуется на долларовых купюрах.

"Нельзя что-то заменить ничем", - сказал Саммерс в 2019 году.

Альтернатив доллару нет, уверен он, потому что "Европа - музей, Япония - дом престарелых, Китай - тюрьма, а биткоин - эксперимент".

Единственной реальной альтернативой западным валютам для размещения резервов мог бы стать юань, но для этого Китаю придется сильно измениться. Потребуются реформы и открытость, отказ от стимулирования накоплений и отмена контроля за движением капитала.





А пока что у активов в юанях есть проблемы со всеми тремя основными функциями резервов: 1) сохранять капитал, 2) приумножать его 3) и быть ликвидными - то есть, иметь возможность в любой момент продать актив по текущей рыночной цене, а не аврально с гигантской скидкой.

С ликвидностью большие проблемы, поскольку Китай ограничивает как вложения иностранцев в свои финансовые рынки, так и экспорт капитала.

Если эти ограничения отменить, частный капитал побежит из Китая в поисках юрисдикций с лучшей защитой прав собственности, отмечают эксперты. Курс юаня ослабнет - и прощай, приумножение капитала.

Соревноваться же с США в защите прав собственников коммунистическому Китаю без серьезных перемен революционного масштаба в ближайшие десятилетия не придется, даже с учетом готовности США ограничивать эти права (но не экспроприировать собственность) для тех, кто попал под санкции.

Сильный доллар пока выгоден не только США, но и Китаю

Однако юань может постепенно стать резервной валютой и без серьезной либерализации движения капитала, допускают экономисты.

Китай активно продвигает торговые расчеты в своей валюте, и таким образом постепенно у центробанков его торговых партнеров накапливаются юани, отметили в недавнем исследовании американские и европейские экономисты.

, в котором доллар, евро и юань будут сосуществовать", - пишут они. "Китайский подход к интернационализации своей валюты ведет не к доминированию юаня, а скорее к многополярному валютному миру , в котором доллар, евро и юань будут сосуществовать", - пишут они. Правда, до этого еще далеко. Одно дело иметь возможность хранить деньги в юанях, другое - желать этого.

Возможность купить и продать доллары во всем мире безграничны, тогда как юань за пределами Китая торгуется лишь в Гонконге и двух десятках центрах поменьше.

Офшорные депозиты в юанях в долларовом эквиваленте исчисляются сотнями миллионов по сравнению с десятками триллионов в офшорных долларах. Китайские валютные свопы (взаимные депозиты в своих валютах) с центробанками примерно 40 стран едва превышают полтриллиона долларов в эквиваленте. Американские свопы - безлимитные.

Историк Фергюсон называет гонку между долларом, евро и юанем за доминирование "черепашьими бегами".

Он напоминает, что переход первого места от фунта стерлингов к доллару был очень постепенным, и фунт все равно пока резервная валюта, пусть и на четвертом месте после японской иены.

По мнению Фергюсона, такими темпами юань станет третьей резервной валютой в мире после доллара и евро примерно лет через двадцать, к 2043 году.

Про первое место никто даже не заикается.

К тому же альтернативу доллару пока ищут только противники США. Союзники американцев по лагерю развитых демократических стран никакой аллергии к доллару не испытывают.