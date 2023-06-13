1:15 - 4-го июня, в День Святой Троицы, Пятидесятницы Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, по традиции, возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Одессы. За богослужением молился Одесский городской голова Геннадий Труханов.

3:52 - 5-го июня, когда Церковь празднует День Святого Духа сразу после Дня Святой Троицы, - духовенство и приход Свято-Троицкого храма Одесской епархии в Кривой Балке торжественно встречали архипастыря Одесской земли митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Высокопреосвященнейший Владыка в этот праздничный день посетил паству и возглавил Божественную литургию.

7:20 – 7-го июня мы вспоминали одесского святителя Иннокентия (Борисова). По сложившейся в Одесской епархии традиции, торжественное богослужение совершили перед мощами святого, почивающими в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы, куда прибыл и возглавил Божественную литургию Высокопреосвященнейший Владыка митрополит Агафангел в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия и многочисленного духовенства епархии.

10:48 - День памяти святителя Иннокентия Одесского по-особенному важен для каждого воспитанника Одесской духовной семинарии, ведь именно этот день является завершающим в учебном году духовной школы. 7-го июня Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил мероприятия по случаю 77-го выпуска Одесской духовной школы.

12:37 - 6-го июня, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил чин Великого освящения храма в честь святой блаженной Ксении в селе Иличанка Лиманского района Одесской области.

14:27 - 5-го июня по благословению Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил освящение операционного блока на территории Института глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова Национальной академии медицинских наук Украины.

15:01 - Одесская епархия Украинской Православной Церкви встречает пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС жителей Херсонщины. Благотворительный фонд «Покров и милосердие» объявил сбор финансовой помощи в поддержку вынужденным переселенцам, а братия Свято-Успенского Одесского мужского монастыря расселила оставшихся без крова сограждан в монастырской гостинице.

19:37 - Апостол Павел, обращаясь к своим духовным чадам, призывает к жизни света, а не тьмы, веры, а не безверия, дабы никто не обольстил их пустыми словами или греховными соблазнами: ...потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине (Еф. 5, 9). Христиане должны жить так, чтобы быть чадами света, потому что, уверовав в Господа Иисуса Христа и приняв Таинство Святого Крещения они должны являть миру благословенные плоды своей христианской жизни. Такими плодами может стать всякая благость — добродетельность, праведность, честность, милосердие, справедливость, гармонично сочетаемая с истиной, выражаемой в твердости веры, силе убеждения и пламенности проповедания христианского учения. Из этого следует, что всякое дело христиане должны соизмерять с Божественной целесообразностью, то есть с тем, что угодно Богу, а что — нет. Праведная жизнь не возникает сама по себе. Она является плодом, результатом истинной и искренней веры в Господа. Истина Божия, проникая в ум, в душу и сердце человека становится руководством к действию всеми его поступками. Слово Божие открыто для всех. Только от нас зависит желание познать Истину Божию и жить согласно ей. И тогда воля Божия становится превалирующей, а нам отныне близко и дорого то, что благоугодно Богу. Но, чтобы познать и понять Божественную волю, надо иметь трезвый ум и незамутненное сознание. Стараться изучать Слово Божье, в котором раскрывается истина. Как пишет Игнатий Брянчанинов: «Истина есть Слово Божие, Евангелие; истина есть Христос. Познание Истины вводит в душу Божественную правду, изгнав из души падшую и оскверненную грехом правду человеческую». Если мы действительно любим Бога, то и стараемся реализовать эти качества в нашей жизни. Искренняя любовь порождает ликование сердечное, ведь где Бог наш со Своей благодатью, там и радость, там и счастье, там и вера несомненная.