Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Швеция, которая стремится вступить в НАТО, должна сделать конкретные шаги для вступления в Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

"Тот факт, что Швеция имеет определенные ожидания, не означает, что мы оправдаем эти ожидания. Прежде всего, Швеция должна выполнить свои обязанности, чтобы мы оправдали ее ожидания", – сказал он.

По словам турецкого президента, поправок к Конституции или законов недостаточно для эффективной борьбы с терроризмом.

Он считает, что оказывать давление на Турцию по заявке Швеции является неправильным.

Эрдоган отметил, что Турция не даст зеленого света Швеции на саммите в Вильнюсе, и это сообщение было передано официальным представителям Швеции, Финляндии и НАТО во время встречи 14 июня в Анкаре.

Турция и Венгрия являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, требующую единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.