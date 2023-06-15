Украинские власти сообщают о взрывах в Одессе и Кривом Роге в ночь на 15 июня. Киев заявляет о "медленном, но уверенном" продвижении ВСУ в ходе контрнаступления. В России судят бойцов батальона "Азов".

Более 20 пленных украинских военнослужащих предстали перед судом в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых - члены батальона "Азов", которые противостояли российским войскам в Мариуполе, в их числе - 8 женщин.

Российская армия захватила город в прошлом году после трехмесячных боев, в результате которых большая его часть превратилась в руины.

Москва считает батальон "Азов" террористической организацией.

Взрывы в Одессе и Кривом Роге

В ночь на 15 июня Россия атаковала беспилотниками города на юге Украины. О взрывах сообщили власти Одессы и Кривого Рога.

По уточненным данным три человека погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара по Краматорску и Константиновке, нанесенного Россией в среду утром. Минобороны РФ утверждает, что целью были места дислокации военных и техники.

В Киеве заявляют об успехах в контрнаступлении, в украинском минобороны отметили, что продвижение ВСУ на нескольких направлениях "медленное, но уверенное".

Гросси направляется на ЗАЭС