Более 20 пленных украинских военнослужащих предстали перед судом в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых - члены батальона "Азов", которые противостояли российским войскам в Мариуполе, в их числе - 8 женщин.
Российская армия захватила город в прошлом году после трехмесячных боев, в результате которых большая его часть превратилась в руины.
Москва считает батальон "Азов" террористической организацией.
Взрывы в Одессе и Кривом Роге
В ночь на 15 июня Россия атаковала беспилотниками города на юге Украины. О взрывах сообщили власти Одессы и Кривого Рога.
По уточненным данным три человека погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара по Краматорску и Константиновке, нанесенного Россией в среду утром. Минобороны РФ утверждает, что целью были места дислокации военных и техники.
В Киеве заявляют об успехах в контрнаступлении, в украинском минобороны отметили, что продвижение ВСУ на нескольких направлениях "медленное, но уверенное".