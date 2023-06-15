Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украина" предоставила пошаговую инструкцию, как, не выходя из дома, заплатить за газ, пишет УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе в Facebook, быстро получить счет и сразу оплатить его можно в личном кабинете.

Для этого нужно зайти на страницу gas.ua, далее в правом верхнем углу нажать на кнопку "Личный кабинет", далее - "Зарегистрироваться".

После этого нужно ввести номер вашего лицевого счета (9-значный номер, который можно найти на платежке) и первые три буквы фамилии.

После этого потребитель должен выбрать удобный способ регистрации - через Google, Facebook, электронную почту или по номеру телефона.

"Создайте пароль, который должен состоять не менее чем из 8 символов, содержать прописные и строчные латинские буквы, а также цифры. Например, Naftogas22.", - отметили в компании.

В конце нужно пройти дополнительную верификацию по мобильному номеру телефона.

"Готово. У вас есть личный кабинет в ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 апреля "Нафтогаз" установил новый годовой тариф на газ . Цена тарифа составляет 7,96 грн за куб.м. подключение к тарифу происходит автоматически. Новый тарифный план "фиксированный" будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Весной 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" получила право поставлять газ почти всем бытовым потребителям Украины - около 12 миллионам домохозяйств. Таким образом заменив газовые компании, которые работали во всех регионах страны под брендом "Твой Газсбыт" олигарха Дмитрия Фирташа.

Однако процедура перевода клиентов состоялась задним числом. То есть в июне потребители неожиданно узнали, что с мая они были автоматически переведены к другому поставщику несмотря на то, что уже оплатили предыдущему.