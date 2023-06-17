После возврата акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно вырастет. Однако повышение цен не будет мгновенным.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, подорожание не будет одновременным и не будет одинаковым по всем сетям, из-за разной цепочки поставок и разной ценовой политики.

"Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет там около 5 гривен", - сказал он.

"Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен (подорожание бензина - ред.), а в других может быть и 15", - добавил Рябцев.

Эксперт отметил, что подорожание произойдет обязательно, если Рада не отменит или не перенесет повышение акцизов и НДС.

"Конечно, все переводится на конечного потребителя. У нас нет альтруистов, которые будут в собственный карман залезать и оттуда платить больше налогов. Это будет переведено на розничную цену", - сказал он.

Решение Верховной рады

Рябцев напомнил, что в Верховной раде есть несколько законопроектов об отмене повышения ставок, переносе и введении других ставок.

Он считает, что депутаты будут ставить их на голосование в эти две недели, оставшиеся до 1 июля, поскольку в Верховной раде нет согласия по повышению акцизов и НДС. Эксперт не исключил, что Рада сможет принять соответствующее решение.

Новые ставки с 1 июля

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененные весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% до 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.

С 1 июля 2023 года в соответствии с действующими положениями Налогового кодекса Украины будут действовать следующие ставки для бензинов - 213,5 евро за 1000 литров (сейчас 100 евро), дизельное топливо - 139,5 евро (сейчас 100 евро) за 1000 литров, газ сжиженный 52 евро (сейчас 52 евро) за 1000 литров.

По состоянию на 15 июня в среднем по Украине бензин стоил 44,80 гривен за литр, дизельное топливо - 43,30 гривен, автогаз - 21,95 гривен.