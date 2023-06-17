Сегодня начался 2-хдневный визит в КНР Госсекретаря США Энтони Блинкена. Изначально он должен был состоятся в феврале, но из-за инцидента со сбитым китайским аэростатом был перенесен.

Американские ожидания от визита весьма скромные

Дэниел Критенбринк, руководитель направления Восточной Азии в Госдепе 14 июня заявил: «Мы не едем в Пекин с намерением добиться какого-то прорыва или трансформации в том, как мы относимся друг к другу».

В официальном сообщении Госдепа было указано, что США ожидают, – на встречах Блинкена в КНР будут озвучены возражения против американских ограничений на обмен технологиями, но Госсекретарь готов их объяснить и защищать. Т.е., компромисс изначально не предполагается.

Ранее координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявлял, что Вашингтон заинтересован в создании механизмов кризисной коммуникации для снижения риска конфликта. Видимо создание некой постоянно действующей “красной линии” является единственным реальным итогом визита Блинкена в Пекин.

Фон визита Со знаком “минус”

Весной США ввели новые санкции против китайских компаний и граждан, якобы поставивших в Мексику сырьё для производства фентанила. 8 июня американский посол в Пекине Николас Бёрнс заявил: “Китай делает недостаточно для того, чтобы остановить поток упомянутого зелья в Штаты”.

На следующий день китайская гостелекомпания CGTN выпустила документальный фильм об “опиоидном шторме” в США, где утверждалось, что американцы обвиняют Китай в кризисе, который сами же создали.

В конце мая Вашингтон обнародовал видеозаписи, где видно, как китайский истребитель совершает опасные маневры вблизи американского самолета-разведчика, а позднее китайский сторожевик проходит в опасной близости от американского военного корабля в Тайваньском проливе.

На встрече в Сингапуре “Диалог Шангри-Ла” министр обороны КНР Ли Шанфу отказался встречаться с главой Пентагона Пауэллом Остиным, несмотря на усилия Вашингтона.

В конце прошлой недели Wall Street Journal сообщил, что Пекин договорился с Гаваной о размещении на Кубе секретной разведывательной базы для слежки за США.

В ходе недавнего телефонного разговора с Блинкеным глава МИД КНР Цинь Ган “изложил твердую позицию Китая по основным проблемам, таким как тайваньский вопрос”. Такая формулировка не дает особых надежд на успешность визита Блинкена.

“Со знаком плюс”

В мае в Вене прошла двухдневная встреча куратора китайского МИД в Политбюро Ван И с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Тематику стороны не конкретизировали, но охарактеризовали их как «откровенные, содержательные и конструктивные».

В мае в Китае побывал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

В конце мая новый посол Китая в США Се Фэн пообещал, что будет стремиться улучшить американо-китайские отношения во времена «серьёзных трудностей и проблем».

Китайский министр торговли Ван Вэньтао посетил США, где встретился с главой Минторговли Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай.

В начале июня помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор Совета национальной безопасности по Китаю Сара Беран побывали в Пекине для встреч с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и другими китайскими дипломатами.

Китайские эксперты доносят до общественности такой месседж. “Уже в будущем году Штаты ждут выборы президента. На фоне того, что с каждым электоральным циклом тема сдерживания и противодействия Китаю становится всё заметнее, ждать каких-то серьёзных улучшений в 2024 году, когда все американские политики будут упражняться в выражении разной степени неодобрения Китая, просто не приходится” – профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Кроме того, доминирующей является мысль, что Вашингтону улучшение отношений нужно больше, чем Пекину.

Американо-китайские экономические отношения близки к взаимно проникающим инь-янь – высокая взаимозависимость в условиях жесткой конкуренции, “тайваньский кейс” обе стороны рассматривают в черно-белых тонах.

Экономика

Символично, что 16 июня – в день начала визита Блинкена – в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом, заявив при встрече: «Вы первый американский друг, которого я принял в Пекине в этом году».

Пекин демонстрирует, что в условиях рестрикций со стороны Вашингтона готов напрямую выстраивать отношения с крупным американским бизнесом, который теряет от санкционных войн.

На прошлой неделе на министерском уровне принимали Илона Маска, близкого к республиканцам, в то время как Билл Гейтс близок к Белому Дому.

В ответ Фонд Билла и Мелинды Гейтс возобновили сотрудничество с правительством Пекина и университетом Цинхуа в борьбе с туберкулезом и малярией.

Интересно, что на этой неделе, согласно сообщению CNN, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ США от [экономических] связей с Китаем будет большой ошибкой, и что в интересах США поддерживать отношения с Китаем.

Со своей стороны, Пекин проявил в этом вопросе жесткость – 14 июня официальный представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай решительно выступает против решения США включить ряд китайских экономических субъектов в список экспортного контроля под предлогом так называемой обеспокоенности вопросами военного характера и прав человека.

ЦИТАТА “Чрезмерно широко трактовать понятие национальной безопасности и злоупотреблять мерами экспортного контроля без каких-либо фактических оснований – это типичный акт экономического принуждения и одностороннего буллинга со стороны Соединенных Штатов, обратил внимание представитель ведомства”.

Тайвань

14 июня официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэн Лянь весьма жестко заявила, что отношения между двумя берегами Тайваньского пролива стоят на распутье между миром и войной или между процветанием и упадком.

ЦИТАТА “Тайваньские соотечественники должны хорошо подумать и сделать правильный выбор относительно того, отстаивать ли национальные интересы, придерживаться ли “Консенсуса 1992 года” и пути мирного развития или потворствовать силам и деятельности, которые идут вразрез с “Консенсусом 1992 года” и мирным развитием”.

По ее словам, только придерживаясь “Консенсуса 1992 года” [признание сторонами единства и единственности Китая — «Китай и Тайвань — не отдельные государства»], можно улучшить и укрепить отношения между двумя сторонами пролива, в противном случае они станут напряженными и неустойчивыми.

Интересно, что 15 июня в интервью агентству Bloomberg патриарх американской дипломатии экс-госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что разногласия США и Китая по поводу Тайваня могут привести к конфликту между этими двумя странами. По его словам, нынешняя траектория отношений делает конфликт вполне возможным.

По мнению Киссинджера, «нынешний вектор американо-китайских отношений необходимо изменить». Он подчеркнул, Китай и Соединенные Штаты в настоящее время расценивают друг друга в качестве основной угрозы.

ЦИТАТА «Сложилась уникальная ситуация, когда каждая из стран представляет наибольшую угрозу друг для друга. Величайшей угрозой для Китая является Америка, по их мнению, и наоборот».

Впрочем, если долго сидеть на берегу Тайваньского залива и верить в тезис Мао “ветер с Востока победит ветер с Запад”, то мятежный остров рано или поздно течением прибьет к материку.

На сегодня рейтинг правящей националистической Демократической прогрессивной партии опустился до 24%, в то время как согласные на формулу “одна страна – две системы” силы – Гоминьдан [20%] и Народная партия [22%] могут получить большинство в следующем парламенте.

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