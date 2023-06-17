 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

В Ансі допомагають молодим режисерам та дивляться мексиканську анімацію

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Во французском Анси близится к завершению международный фестиваль анимационного кино, крупнейший в мире. Его визитная карточка - помощь начинающим профессионалам.

Каждый год представители мира анимационного кино собираются на фестиваль в Анси, в самом сердце французских Альп. Гости съезжаются сюда  со всей планеты, чтобы не пропустить насыщенную программу из более чем 50 мероприятий -  круглых столов, мастер-классов, встреч и, конечно, показов под открытым небом.

Звезды первой величины и не только

В общей сложности  в этом году в Анси привезли 500 фильмов всех форматов и жанров; жюри проводит конкурсный отбор - как для полнометражных картин, так и для дипломных. Марсель Жан, художественный руководитель слета,  говорит о масштабе мероприятия так: "Мы подтверждаем статус  мировой столицы анимационного кино. В Анси мы говорим о звездах первой величины  с самыми большими бюджетами на анимацию, говорим о  студиях-гигантах -  Pixar, Disney, Warner, Paramount, а также  о больших платформах, таких как Netflix, Amazon, Apple. Они все здесь, бок о бок со студентами, звездами завтрашнего дня".

Анси -  больше, чем  фестиваль, это -  настоящая плавильня культур  и трамплин для молодых профессионалов. Действительно, многие проекты начинаются именно здесь, не в последнюю очередь благодаря прямому контакту  режиссеров и сценаристов с продюсерами.

Анимация эмоций и встречи профессионалов

Среди конкурсных полнометражных фильмов - "Мечты роботов", он был представлен на специальном показе Каннского фестиваля. Картина рассказывает о крепкой  дружбе между роботом и собакой в Нью-Йорке 1980-х годов. Испанский режиссер Пабло Бергер рассказал, как открыл для себя анимацию. 

 "Я чувствую себя дебютантом, - смеется Бергер. -  "Мечты роботов" - мой четвертый фильм, но первая анимационная картина. И вот я  участвую в самом большом анимационном фестивале мира. Когда мне захотелось рассказать эту историю, я подумал об анимации, решил, что  это может стать отличным способом передать эмоции. Вспомните таких великих режиссеров, как Такахата и Миядзаки, они говорят именно о чувствах. Анимация - не только комедия или "экшн".

Анимация - и жанр искусства, и целая  индустрия: в отеле Imperial  с видом на озеро в рамках фестиваля действует международный кинорынок, где представлены все крупные студии и потоковые платформы. Директор Вероник Энкреназ обращает внимание на целостный подход фестиваля к анимации.

"Анси - уникальное событие, ведь здесь представлена вся анимационная цепочка, все жанры и стили, - комментирует она. - У нас есть школа анимации, в ней в этом году занимаются  3600 студентов , всего же аккредитованы 15 тысяч гостей. Здесь представлены новые технологии, инструменты анимации. Здесь же собрались  продюсеры, дистрибьюторы,представители каналов - вплоть до сегмента кинопоказа".

По традиции,  на фестивале каждый год выбирают страну, которая оказывается в центре особого внимания. В нынешнем сезоне выбор пал на Мексику, чье анимационное производство -  на подъеме. Фестиваль в Анси продлится до 17 июня.

Еuronews




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 