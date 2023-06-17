Во французском Анси близится к завершению международный фестиваль анимационного кино, крупнейший в мире. Его визитная карточка - помощь начинающим профессионалам.

Каждый год представители мира анимационного кино собираются на фестиваль в Анси, в самом сердце французских Альп. Гости съезжаются сюда со всей планеты, чтобы не пропустить насыщенную программу из более чем 50 мероприятий - круглых столов, мастер-классов, встреч и, конечно, показов под открытым небом.

Звезды первой величины и не только

В общей сложности в этом году в Анси привезли 500 фильмов всех форматов и жанров; жюри проводит конкурсный отбор - как для полнометражных картин, так и для дипломных. Марсель Жан, художественный руководитель слета, говорит о масштабе мероприятия так: "Мы подтверждаем статус мировой столицы анимационного кино. В Анси мы говорим о звездах первой величины с самыми большими бюджетами на анимацию, говорим о студиях-гигантах - Pixar, Disney, Warner, Paramount, а также о больших платформах, таких как Netflix, Amazon, Apple. Они все здесь, бок о бок со студентами, звездами завтрашнего дня".

Анси - больше, чем фестиваль, это - настоящая плавильня культур и трамплин для молодых профессионалов. Действительно, многие проекты начинаются именно здесь, не в последнюю очередь благодаря прямому контакту режиссеров и сценаристов с продюсерами.

Анимация эмоций и встречи профессионалов

Среди конкурсных полнометражных фильмов - "Мечты роботов", он был представлен на специальном показе Каннского фестиваля. Картина рассказывает о крепкой дружбе между роботом и собакой в Нью-Йорке 1980-х годов. Испанский режиссер Пабло Бергер рассказал, как открыл для себя анимацию.

"Я чувствую себя дебютантом, - смеется Бергер. - "Мечты роботов" - мой четвертый фильм, но первая анимационная картина. И вот я участвую в самом большом анимационном фестивале мира. Когда мне захотелось рассказать эту историю, я подумал об анимации, решил, что это может стать отличным способом передать эмоции. Вспомните таких великих режиссеров, как Такахата и Миядзаки, они говорят именно о чувствах. Анимация - не только комедия или "экшн".

Анимация - и жанр искусства, и целая индустрия: в отеле Imperial с видом на озеро в рамках фестиваля действует международный кинорынок, где представлены все крупные студии и потоковые платформы. Директор Вероник Энкреназ обращает внимание на целостный подход фестиваля к анимации.