Россия планомерно уничтожает физическую инфраструктуру страны и очевидно, что к концу войны не так уж много чего останется в работоспособном состоянии. В такой ситуации единственная надежда на людей. Для восстановления экономики после победы помимо помощи Запада должны еще быть и те, кто все это в итоге восстановит. Равшанов и Джумшутов на все случаи не напасешься.

Да и заглядывая себе в душу, понимаем, что мы конечно еще не Польша по уровню ксенофобии, но уверенно к ней двигаемся. Какое привлечение эммигрантов, если мы своих готовы отправить в тридесятые дали… “Вот уедут в Европу все русскоязычные и мы наконец построим нормальную Украину. Да, будет тяжело, но мы справимся!” От того, что спич дается на чистом русском языке, чуточку вздрагиваем от абсурда ситуации и поворачиваемся к говорящему. Улыбка до ушей, очки на три диоптрии, слегка потрепанный, но непобежденный. Перед нами советский бэби-бумер.

Именно этому поколению, рожденному в период между концом Второй мировой и вплоть до отставки Хрущева, очевидно придется вынести на своих плечах основной груз восстановления страны. Да, они уже либо на пенсии, либо гарцуют на ее пороге, но это по-прежнему самая массовая когорта потенциально работоспособного населения Украины.

Если разобраться, других реальных источников пополнения рабочей силы у нас больше нет. Заделать образовавшуюся в результате войны демографическую дыру невозможно ни за счет иммиграции (если ее даже удастся запустить в необходимых масштабах, страну очень скоро уже не будет иметь смысла называть Украиной), ни тем паче повышением рождаемости, которое даже если произойдет, то принесет эффект не раньше 2040 года. Поэтому “в бой идут одни старики”.

Очевидно в такой ситуации Украине пригодится свежий доклад Международного экономического форума (WEF) “Жить дольше и лучше”. Причина появления данной аналитики в том, что поскольку люди по всему миру сегодня живут дольше, чем когда-либо в истории, бизнесу, правительству и обычным людям необходимо переосмыслить свой подход к планированию дальнейшей жизни.

Ожидаемая продолжительность человеческой жизни увеличилась в среднем с 48 до 73 лет в период с 1950 по 2019 год, и, согласно прогнозам ООН, к 2100 году достигнет примерно 81 года. Если не изменить нынешнюю политику в сфере поддержки пожилых, это неизбежно приведет к тому, что значительная их доля по всему миру выйдет не просто на пенсию, а попадет в совершенно реальную нищету.



Рекомендации WEF охватывают три ключевые области работы и выхода на пенсию, включая качество жизни, жизненные цели пожилых людей и их финансовую устойчивость.



Авторы доклада предлагают правительствам:

• Содействовать повышению квалификации пожилых работников и на корню пресекать эйджизм (дискриминацию по возрасту)

• Обеспечить стимулы для работодателей, чтобы они проводили более четкую политику отпусков для ухода за больными и пожилыми.

• Более широко использовать инвестиционные стратегии по умолчанию для увеличения и максимизации сбережений пожилых.

• Создать соответствующие системы социальной защиты (в частности, минимальный уровень пенсий, установленных правительством).

• Принять законодательство, позволяющее сделать все рабочие места более приспособленными для продления карьеры работников и для удовлетворения всех их потребностей на разных этапах жизни.

• Предлагать обучение цифровым навыкам и соответствующее оборудование, дабы обеспечить максимально равный доступ к госулугам и социальной инфраструктуру для всех, включая пожилых людей.



Работодателям предлагается:



• Внедрить программы, предлагающие поддержку, такую, например, как отпуск по уходу, а также предоставлять максимальную информацию и советы для тех, кто несет обязанности по уходу.

• Понять, какое влияние структура пенсионного плана компании оказывает на готовность к выходу на пенсию: необходимо проверить, действительно ли работники могут позволить себе уйти на пенсию.



• Обеспечить программы гибкого графика для лиц, осуществляющих уход; разрешить работникам, занятым неполный рабочий день, вносить вклад в планы с установленными взносами.



• Предоставить работникам в возрасте программы повторного трудоустройства, аналогичные программам для начинающих сотрудников.



• Внедрить и пересмотреть программы финансового оздоровления для удовлетворения конкретных потребностей пожилых работников с учетом их гендерных, культурных и этнических различий.



• Проанализировать персонализированные модели, чтобы увидеть влияние различных условий труда и пенсионного возраста на заработную плату и пенсию.



• Поддержать пожилых людей с низким доходом, которые, вероятно, нуждаются в наибольшей поддержке, сбережениях и планировании выхода на пенсию.



Наконец, сами люди также могут переосмыслить то, как может выглядеть их более долгая жизнь, поскольку трехэтапная жизнь — школа, работа и выход на пенсию — уступает место многоэтапной жизни, которая может включать в себя обучение на протяжении всей жизни, перерывы в карьере и новые профессии в более позднем возрасте. Это включает в себя поиск возможностей для повышения квалификации и переквалификации, как впрочем и необходимость уделять первоочередное внимание выходу на пенсию и пенсионному планированию.



Увеличение продолжительности жизни во всем мире потребует новых инноваций и решений, позволяющих людям оставаться финансово устойчивыми после выхода на пенсию, который может произойти лет на 20 позже, чем у их бабушек и дедушек. При поддержке со стороны правительства и работодателей у людей появится возможность опробовать новые подходы к продлению жизни и переоценить то, как они хотят учиться, жить, работать, экономить и выходить на пенсию способами, отличными от того, как это делалось в XX веке.

Как видим глобальный тренд играет на руку Украине в ее ситуации с поствоенным острым дефицитом рабочих рук. Очевидно, что даже исходя из глобальных тенденций большинство наших бэби-бумеров не смогут прокормиться на свою пенсию и скромные накопления, которые у многих и без того подъела война. А так они проведут свои 60+ с максимальной пользой для себя и родины.

Осталось только осознать эту новую реальность властям и работодателям.

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